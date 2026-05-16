Жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ опубликован на портале публикования правовых актов.

Документ утверждает, что право на получение российского гражданства по упрощенной схеме получат иностранцы старше 18 лет, дееспособные и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье. Они могут получить гражданство, без соблюдения требований, указанных в 1-3 пунктах первой части 15 статьи закона о гражданстве. Также гражданство вправе получить дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и недееспособные лица, проживающие в Приднестровье.

Отмечается, что заявление о приеме в гражданство можно подать в диппредставительство или консульское учреждение России.

Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии. Была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР. Приднестровье располагается между Украиной и Молдавией. Независимость республики признают только Абхазия и Южная Осетия. Россия считает Приднестровье частью Молдавии.

Полиция задержала закладчицу в лесу под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, женщину задержали в лесном массиве возле автомобиля «Джили МК-Cross». В ходе осмотра ее машины на переднем сидении обнаружили три полимерных пакета с синтетическим наркотиком общей массой 197,8 грамма.

Задержанная доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
