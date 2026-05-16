Президент России Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ опубликован на портале публикования правовых актов.
Документ утверждает, что право на получение российского гражданства по упрощенной схеме получат иностранцы старше 18 лет, дееспособные и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье. Они могут получить гражданство, без соблюдения требований, указанных в 1-3 пунктах первой части 15 статьи закона о гражданстве. Также гражданство вправе получить дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и недееспособные лица, проживающие в Приднестровье.
Отмечается, что заявление о приеме в гражданство можно подать в диппредставительство или консульское учреждение России.
Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии. Была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР. Приднестровье располагается между Украиной и Молдавией. Независимость республики признают только Абхазия и Южная Осетия. Россия считает Приднестровье частью Молдавии.