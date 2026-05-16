В Ленобласти в СНТ «Аннинские высоты» правоохранители задержали мужчину, который с 2006 года находился в международном розыске.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный обвиняется в совершении преступлений по статьям «Пособничество в совершении теракта» и «Незаконное изготовление взрывного устройства».

По версии следствия, в апреле 2006 года в Цхинвале он изготовил взрывное устройство, которое спустя два месяца вместе с сообщниками привел в действие в здании паспортно-визовой службы МВД Республики Южная Осетия. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.