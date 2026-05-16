В Ленобласти задержали подозреваемого в теракте 2006 года в Цхинвале

В Ленобласти задержали подозреваемого в теракте 2006 года в Цхинвале

В Ленобласти в СНТ «Аннинские высоты» правоохранители задержали мужчину, который с 2006 года находился в международном розыске.

Видео: официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный обвиняется в совершении преступлений по статьям «Пособничество в совершении теракта» и «Незаконное изготовление взрывного устройства».

По версии следствия, в апреле 2006 года в Цхинвале он изготовил взрывное устройство, которое спустя два месяца вместе с сообщниками привел в действие в здании паспортно-визовой службы МВД Республики Южная Осетия. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Полиция задержала закладчицу в лесу под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, женщину задержали в лесном массиве возле автомобиля «Джили МК-Cross». В ходе осмотра ее машины на переднем сидении обнаружили три полимерных пакета с синтетическим наркотиком общей массой 197,8 грамма.

Задержанная доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

