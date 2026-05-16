На севере Петербурга полиция провела рейд по поиску нелегалов на строительном объекте, расположенном на Суздальском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО, правоохранители проверили 70 приезжих, среди которых 13 работали на стройке нелегально. Нарушителей доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности. Их ждет выдворение за пределы России.

Правоохранители устанавливают вину юрлица, которое привлекло таких мигрантов к работе. Для бизнеса в таком случае штраф составит 5,2 млн рублей. Подобные рейды продолжатся.