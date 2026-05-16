Предстоящей ночью в Ленинградской области пройдет традиционная акция «Ночь музеев». Посетителей ждут с 16 мая 18:00 до 17 мая 06:00.

В Ленинградской области к всероссийской акции «Ночь музеев» присоединились 36 площадок. Средни них - историко-краеведческие музеи в Пикалево, Лодейном Поле, Киришах, Кингисеппе, Луге, Сланцах, Тосно, музей «А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей «Астрача 1941» и другие.

Например, в Приоратском дворце в Гатчине пройдут часовые аудиоспектакли «Мнил веки пользой пережить», которые погрузят в быт одного из создателей Гатчинского дворцово-паркового ансамбля Николая Львова. А в краеведческом музее в Ломоносове состоится программа о полярниках и геологах, а для детей проведут мастер-класс «Мишка на Севере» по росписи камней.

