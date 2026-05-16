Жителей Ленобласти приглашают на «Ночь музеев»

Предстоящей ночью в Ленинградской области пройдет традиционная акция «Ночь музеев». Посетителей ждут с 16 мая 18:00 до 17 мая 06:00.

В Ленинградской области к всероссийской акции «Ночь музеев» присоединились 36 площадок. Средни них - историко-краеведческие музеи в Пикалево, Лодейном Поле, Киришах, Кингисеппе, Луге, Сланцах, Тосно, музей «А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей «Астрача 1941» и другие.

Например, в Приоратском дворце в Гатчине пройдут часовые аудиоспектакли «Мнил веки пользой пережить», которые погрузят в быт одного из создателей Гатчинского дворцово-паркового ансамбля Николая Львова. А в краеведческом музее в Ломоносове состоится программа о полярниках и геологах, а для детей проведут мастер-класс «Мишка на Севере» по росписи камней.

Подробную информацию об акции в Ленинградской области можно найти по ссылке.

ночь музеев Ленобласть
Новости Происшествия

Полиция задержала закладчицу в лесу под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

Полиция задержала закладчицу в лесу под Всеволожском
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По данным полиции, женщину задержали в лесном массиве возле автомобиля «Джили МК-Cross». В ходе осмотра ее машины на переднем сидении обнаружили три полимерных пакета с синтетическим наркотиком общей массой 197,8 грамма.

Задержанная доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

наркотики Всеволожский район Ленобласть

