Новости Социум

В «Ночь музеев» в Петербурге не будет работать метро

Метро в Санкт-Петербурге в «Ночи музеев» 16-17 мая будет работать по обычному расписанию и ночью закроется. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на куратора проекта Наталью Яблонскую.

По ее словам, специально открывать метро для «Ночи музеев» экономически невыгодно, так как поток людей не настолько большой.

Посетителям поздних программ нужно учитывать, что ночью в городе также разведут мосты. Особенно это важно для тех, кто планирует посещать музеи на Васильевском острове и Петроградской стороне.

В черте города между локациями будут курсировать ночные автобусы. На время разведения мостов маршруты по Васильевскому острову и Петроградской стороне закольцуют.

Подготовку к 99-летию региона обсудили в Ленобласти

Перед Днем Ленинградской области в Ивангороде планируют отремонтировать 20 многоквартирных домов и благоустроить общественные пространства.

Губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания оргкомитета отметил, что из-за приграничного расположения Ивангорода региону нужно совместить высокий уровень безопасности с комфортным и организованным подъездом для гостей праздника. Подробности по этой части станут известны позже.

Второй ключевой задачей губернатор назвал внешний облик города.

«В этом году предстоит отремонтировать 20 многоквартирных домов. В плане – крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы. Большая часть зданий расположена на улице Гагарина, а также на Льнопрядильной, Госпитальной улицах. На части объектов работы уже стартовали, на остальных подрядчики выйдут в мае. Также благоустроим дворы на Гагарина, 12 и Пасторова, 15», – отметил Александр Дрозденко

Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ивангороде благоустроят общественную территорию «Утиный парк»: расчистят пруд, сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и мостик, проведут озеленение. Подрядчик уже приступил к земляным работам.

Александр Дрозденко поручил строго контролировать сроки и качество выполнения всех работ.

