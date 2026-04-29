Метро в Санкт-Петербурге в «Ночи музеев» 16-17 мая будет работать по обычному расписанию и ночью закроется. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на куратора проекта Наталью Яблонскую.

По ее словам, специально открывать метро для «Ночи музеев» экономически невыгодно, так как поток людей не настолько большой.

Посетителям поздних программ нужно учитывать, что ночью в городе также разведут мосты. Особенно это важно для тех, кто планирует посещать музеи на Васильевском острове и Петроградской стороне.

В черте города между локациями будут курсировать ночные автобусы. На время разведения мостов маршруты по Васильевскому острову и Петроградской стороне закольцуют.