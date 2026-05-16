Работница транспортного предприятия привлечена к ответственности за оскорбление несовершеннолетнего пассажира. Причиной стало обращение законного представителя подростка в городскую прокуратуру.

Инцидент произошел еще в феврале 2026 года. В автобусе в Сосновом Бору между пассажиркой и кондуктором возник конфликт. За пассажирку вступился подросток, за что и был оскорблен.

Прокурор вынес постановление об административном нарушении, и суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.