Огурцы за неделю подешевели на 11%

Новости Экономика

Огурцы за неделю подешевели на 11%

За неделю стоимость огурцов снизилась на 11,7%, из овощей они подешевели больше всего, следует из данных Росстата. Цены анализировались за период с 5 по 12 мая.

Росстат также отмечает значительное снижение цены на помидоры - на 10,7%.
Фото: Freepik.

Ведомство также отмечает значительное снижение цены на помидоры - на 10,7%. В среднем цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,3%. Однако некоторые овощи подорожали: белокочанная капуста — на 3,2%, репчатый лук — на 1,4%, столовая свекла — на 1,3%, морковь — на 0,7%.

Кроме того, снизились цены на куриные яйца (-1,4%), некоторые виды сыров (-0,3%), сливочное масло, творог (-0,2%) и другие продукты. При этом баранина подорожала на 1,8%, мороженая рыба – на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок – на 0,4%.

Цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%.

Минэкономразвития: «коммуналка» в 2027 году подорожает на 8,7%
Стоимость коммунальных услуг в 2027 году проиндексируют на 8,7%, в 2028 году - на 7,1%, в 2029 - на 6,1%. Фото: freepik. Об этом говорится в сценарных...
254

овощи Огурцы Россия подешевели
Новости Экономика

Россиянам рассказали, в каких банкоматах лучше не снимать деньги

Директор финансовой компании Павел Анисимов посоветовал россиянам снимать наличные преимущественно в банкоматах своего банка, особенно если они находятся в отделениях или охраняемых зонах. Это поможет избежать дополнительных комиссий.

При использовании банкоматов других банков могут взиматься комиссии как со стороны владельца устройства, так и по тарифам обслуживающего банка. Поэтому перед снятием крупных сумм рекомендуется проверять условия в мобильном приложении, пишет «Прайм».

Особое внимание стоит уделить банкоматам в аэропортах, торговых центрах и туристических зонах. В этих местах пользователи часто торопятся и могут не заметить комиссию.

Названа главная опасность тупых ножей для здоровья человека
Тупые кухонные ножи могут быть опаснее острых, поскольку требуют больше усилий и хуже контролируются при нарезке продуктов. Из-за этого возрастает рис...
Уличные банкоматы, особенно в плохо освещенных местах, также представляют риск. На них могут быть установлены устройства для считывания данных карт. Перед использованием банкомата рекомендуется внимательно осмотреть его на предмет следов вмешательства. Шаткие элементы или посторонние детали могут быть признаком скимминга.

банкоматы советы

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

