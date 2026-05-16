За неделю стоимость огурцов снизилась на 11,7%, из овощей они подешевели больше всего, следует из данных Росстата. Цены анализировались за период с 5 по 12 мая.

Ведомство также отмечает значительное снижение цены на помидоры - на 10,7%. В среднем цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,3%. Однако некоторые овощи подорожали: белокочанная капуста — на 3,2%, репчатый лук — на 1,4%, столовая свекла — на 1,3%, морковь — на 0,7%.

Кроме того, снизились цены на куриные яйца (-1,4%), некоторые виды сыров (-0,3%), сливочное масло, творог (-0,2%) и другие продукты. При этом баранина подорожала на 1,8%, мороженая рыба – на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок – на 0,4%.

Цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%.