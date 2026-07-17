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Сергей Перминов прокомментировал блокировку Грецией нового пакета санкций против России

Греция заблокировала новый пакет санкций ЕС, опасаясь за будущее своей судоходной отрасли.

Попытка Евросоюза ввести новые ограничения в отношении российского сжиженного природного газа столкнулась с жестким сопротивлением со стороны Афин. Греция фактически заблокировала принятие 21-го пакета рестрикций против РФ, стремясь защитить интересы своей национальной судоходной компании Dynagas. 

В Афинах заявили, что запрет на транспортировку арктического газа ставит под угрозу существование компании, чей флот танкеров был спроектирован исключительно под проект «Ямал СПГ».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» подчеркнул, что участившиеся внутренние разногласия в ЕС наглядно демонстрируют тупиковость санкционного курса.

«Все более частые противоречия по практическим последствиям разгоняемого эесовским руководством санкционного угара ясно указывают на то, как стремится к логическому пределу рестриктивный подход, бьющий по собственным экономическим возможностям стран Европы. Но, это все более каждому очевидно, не логикой и здравым смыслом ведомы брюссельские евробюрократы», — заявил парламентарий.  

По мнению сенатора, ради политизированного конфронтационного курса руководство ЕС готово жертвовать целыми отраслями экономики своих стран-участниц, как это уже произошло с промышленным сектором Германии. 

«Мирохозяйственные цепочки, действительно, перестраиваются, когда европейский волюнтаризм и «самоколлективизация» выводят очередное свое звено из поля экономики и конкуренции. Инициатива уходит к тем, кто действует в деловой логике, а не заигрывается в «судейство», незаконные санкционные режимы. Объемы, энергия, выгоды достаются тем, кто зрит в будущее», — добавил Сергей Перминов.

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15.07.2026
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Теги

Сергей Перминов
Новости Социум

Ленинградская область расширяет программу догазификации

В регионе приступили к обновлению планов-графиков догазификации, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году.

В Ленинградской области на заседании регионального штаба под председательством главы комитета по ТЭК Сергея Морозова обсудили вопрос расширения программы догазификации.

Один из инструментов расширения программы — обновление планов-графиков, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году. Это позволит и дальше наращивать темпы развития инфраструктуры, делая использование экологичного топлива доступным для еще большего числа жителей региона.

Согласно данным профильного комитета, в области заключено 60 157 договоров на догазификацию, из которых 51 457 уже исполнены до границ земельных участков. Реальное подключение газового оборудования выполнено по 40 786 договорам. Также с начала 2026 года специалисты успешно произвели 9 098 подключений к газораспределительным сетям. 

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догазификация Ленобласть

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