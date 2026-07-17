Греция заблокировала новый пакет санкций ЕС, опасаясь за будущее своей судоходной отрасли.

Попытка Евросоюза ввести новые ограничения в отношении российского сжиженного природного газа столкнулась с жестким сопротивлением со стороны Афин. Греция фактически заблокировала принятие 21-го пакета рестрикций против РФ, стремясь защитить интересы своей национальной судоходной компании Dynagas.

В Афинах заявили, что запрет на транспортировку арктического газа ставит под угрозу существование компании, чей флот танкеров был спроектирован исключительно под проект «Ямал СПГ».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» подчеркнул, что участившиеся внутренние разногласия в ЕС наглядно демонстрируют тупиковость санкционного курса.

«Все более частые противоречия по практическим последствиям разгоняемого эесовским руководством санкционного угара ясно указывают на то, как стремится к логическому пределу рестриктивный подход, бьющий по собственным экономическим возможностям стран Европы. Но, это все более каждому очевидно, не логикой и здравым смыслом ведомы брюссельские евробюрократы», — заявил парламентарий.

По мнению сенатора, ради политизированного конфронтационного курса руководство ЕС готово жертвовать целыми отраслями экономики своих стран-участниц, как это уже произошло с промышленным сектором Германии.

«Мирохозяйственные цепочки, действительно, перестраиваются, когда европейский волюнтаризм и «самоколлективизация» выводят очередное свое звено из поля экономики и конкуренции. Инициатива уходит к тем, кто действует в деловой логике, а не заигрывается в «судейство», незаконные санкционные режимы. Объемы, энергия, выгоды достаются тем, кто зрит в будущее», — добавил Сергей Перминов.