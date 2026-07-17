Греция заблокировала новый пакет санкций ЕС, опасаясь за будущее своей судоходной отрасли.
Попытка Евросоюза ввести новые ограничения в отношении российского сжиженного природного газа столкнулась с жестким сопротивлением со стороны Афин. Греция фактически заблокировала принятие 21-го пакета рестрикций против РФ, стремясь защитить интересы своей национальной судоходной компании Dynagas.
В Афинах заявили, что запрет на транспортировку арктического газа ставит под угрозу существование компании, чей флот танкеров был спроектирован исключительно под проект «Ямал СПГ».
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» подчеркнул, что участившиеся внутренние разногласия в ЕС наглядно демонстрируют тупиковость санкционного курса.
По мнению сенатора, ради политизированного конфронтационного курса руководство ЕС готово жертвовать целыми отраслями экономики своих стран-участниц, как это уже произошло с промышленным сектором Германии.