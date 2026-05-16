В Ленинградской области продолжается экологическая акция по восстановлению водных биоресурсов. В акваторию реки Волхов 16 мая выпустили 1200 мальков сига.
В традиционном «зарыблении» приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, представители дипломатических миссий, аккредитованных в России, а также гости фестиваля «Корюшка идет!».
«Акция “Зарыбление” на фестивале “Корюшка идет!” стала доброй традицией. Но за этой красотой стоит серьёзная промышленная работа. Ежегодно область таким образом восполняет природные запасы. Это часть системной работы по сохранению водных биоресурсов», — отметил Александр Дрозденко.
Экологические акции по выпуску молоди рыбы в водоемы региона проводятся ежегодно. Они направлены на восстановление популяции ценных пород рыб в Ладожском бассейне и реках Ленинградской области.