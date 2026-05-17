Жители России смогут наблюдать мини-парад планет 12 июня. В этот день Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта.

Как сообщают в обсерватории Университета Решетнева, три планеты будут видны невооруженным глазом после заката. Астрономы советуют повторить наблюдения 17 июня. Тогда к ряду планет присоединится тонкий серп Луны.

Кроме того, 12 июня Луна пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна. Расстояние между планетой и спутником Земли составит около пяти градусов. Наблюдатели смогут увидеть их одновременно.