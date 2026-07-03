Объем инвестиций в жилье Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые 6 месяцев 2026 года вырос на 62%, сообщает Neva.Today. Общая сумма инвестиций составила 54,5 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что в 2025 году на рынке наблюдался спад вложений в земельные участки под жилье. В первом полугодии 2026 года ситуация изменилась.

Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» заключил 26 сделок с участками общей площадью 208 гектаров. На этих территориях можно построить около 1,6 миллиона квадратных метров жилья.

Основная часть инвестиций пришлась на Санкт-Петербург. В городе заключили сделки на 40,5 миллиарда рублей. При этом 46% приобретенных участков уже имеют необходимые разрешения и документы.