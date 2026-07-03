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В Ленобласти и Петербурге вложения в жилье выросли на 62%

В Ленобласти и Петербурге вложения в жилье выросли на 62% - Общая сумма инвестиций составила 54,5 миллиарда рублей.
Фото: Freepik.

Объем инвестиций в жилье Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые 6 месяцев 2026 года вырос на 62%, сообщает Neva.Today. Общая сумма инвестиций составила 54,5 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что в 2025 году на рынке наблюдался спад вложений в земельные участки под жилье. В первом полугодии 2026 года ситуация изменилась.

Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» заключил 26 сделок с участками общей площадью 208 гектаров. На этих территориях можно построить около 1,6 миллиона квадратных метров жилья.

Основная часть инвестиций пришлась на Санкт-Петербург. В городе заключили сделки на 40,5 миллиарда рублей. При этом 46% приобретенных участков уже имеют необходимые разрешения и документы.

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Работники ЖСК похитили более миллиона с зарплаты дворника в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворника в Приморском районе. Фигурантами стали три сотрудника управляющей компании.

По версии следствия, с 2021 по 2026 год обвиняемые фиктивно трудоустроили в ЖСК мужчину на должность дворника. Фактически он работу не выполнял, но получал зарплату.

После поступления денег фиктивный сотрудник переводил их на счета фигурантов. Таким образом обвиняемые получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту работы и проживания обвиняемых.

Всем троим избрана мера пресечения. В ходе расследования фигуранты добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

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