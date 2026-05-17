Алгоритмы действий на случай ракетных атак и налетов БПЛА во время ЕГЭ и ОГЭ разработали в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Подготовить такие сценарии регионам рекомендовал Рособрнадзор, сообщает spb.aif.ru.

Как сообщила руководитель отдела общего образования комитета Анна Грубская, при объявлении опасности БПЛА пункты проведения экзаменов в Санкт-Петербурге не прекратят работу. Однако при серьезной угрозе безопасности учащихся эвакуируют, а сдачу ЕГЭ перенесут на дополнительный или резервный день.

«Пока мы обсуждали в рабочем порядке, какие могут быть риски. Понятно, что есть риски, которые, наверное, видят и родители, и другие взрослые, с применением БПЛА – они тоже существуют. Хотя, слава богу, в Санкт-Петербурге, в отличие от Ленинградской области, мы не видим таких постоянных объявлений об атаках. Однако в любой ситуации лучше проговорить, чтобы иметь сценарий действий на случай возникновения разных условий, нарушающих безопасность на ЕГЭ», – сказала Анна Грубская

По ее словам, школьники не должны пострадать из-за таких обстоятельств.

«Экзамен будет перенесен на дополнительный день или в резервные сроки – это касается экзаменов по выбору. В данной ситуации дети пострадать не должны... Если эвакуация, то назначается другой день сдачи экзамена. Он уже самим расписанием предусмотрен», – добавила Анна Грубская

Отключения мобильного интернета также не повлияют на проведение экзаменов. Все материалы передают по проводным и защищенным каналам связи. Кроме того, во время экзаменов в школах работают специальные глушилки, чтобы у сдающих не было возможности воспользоваться техническими средствами.

«Коллеги даже шутили, что нам отсутствие мобильного интернета только в помощь. Меньше детей будут задумываться о том, чтобы списать... Если заранее понимаешь, что условий нет, то это тоже такой своеобразный аргумент для нынешней молодежи», – объяснила Анна Грубская

При отключении электричества во время экзамена сценарий будет зависеть от ситуации. В каждом районе Санкт-Петербурга есть резервные источники электроснабжения на случай непредвиденных обстоятельств.

Также существует договоренность о том, что аварийные работы не будут проводить рядом со школами, где проходят экзамены. Если свет все же отключат, руководитель пункта проведения экзамена предложит сдающим прерваться. На это время экзамен продлят.

Еще одно обязательное требование – в каждом пункте сдачи экзаменов должны находиться сотрудники МВД и медик.