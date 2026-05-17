weather 9.4°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / В Петербурге готовятся к атакам БПЛА во время ЕГЭ и ОГЭ

Новости Социум Главное

В Петербурге готовятся к атакам БПЛА во время ЕГЭ и ОГЭ

беспилотники
Фото: Минобороны

Алгоритмы действий на случай ракетных атак и налетов БПЛА во время ЕГЭ и ОГЭ разработали в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Подготовить такие сценарии регионам рекомендовал Рособрнадзор, сообщает spb.aif.ru.  

Как сообщила руководитель отдела общего образования комитета Анна Грубская, при объявлении опасности БПЛА пункты проведения экзаменов в Санкт-Петербурге не прекратят работу. Однако при серьезной угрозе безопасности учащихся эвакуируют, а сдачу ЕГЭ перенесут на дополнительный или резервный день.

«Пока мы обсуждали в рабочем порядке, какие могут быть риски. Понятно, что есть риски, которые, наверное, видят и родители, и другие взрослые, с применением БПЛА – они тоже существуют. Хотя, слава богу, в Санкт-Петербурге, в отличие от Ленинградской области, мы не видим таких постоянных объявлений об атаках. Однако в любой ситуации лучше проговорить, чтобы иметь сценарий действий на случай возникновения разных условий, нарушающих безопасность на ЕГЭ», – сказала Анна Грубская

По ее словам, школьники не должны пострадать из-за таких обстоятельств.

«Экзамен будет перенесен на дополнительный день или в резервные сроки – это касается экзаменов по выбору. В данной ситуации дети пострадать не должны... Если эвакуация, то назначается другой день сдачи экзамена. Он уже самим расписанием предусмотрен», – добавила Анна Грубская

Отключения мобильного интернета также не повлияют на проведение экзаменов. Все материалы передают по проводным и защищенным каналам связи. Кроме того, во время экзаменов в школах работают специальные глушилки, чтобы у сдающих не было возможности воспользоваться техническими средствами.

«Коллеги даже шутили, что нам отсутствие мобильного интернета только в помощь. Меньше детей будут задумываться о том, чтобы списать... Если заранее понимаешь, что условий нет, то это тоже такой своеобразный аргумент для нынешней молодежи», – объяснила Анна Грубская

При отключении электричества во время экзамена сценарий будет зависеть от ситуации. В каждом районе Санкт-Петербурга есть резервные источники электроснабжения на случай непредвиденных обстоятельств.

Также существует договоренность о том, что аварийные работы не будут проводить рядом со школами, где проходят экзамены. Если свет все же отключат, руководитель пункта проведения экзамена предложит сдающим прерваться. На это время экзамен продлят.

Еще одно обязательное требование – в каждом пункте сдачи экзаменов должны находиться сотрудники МВД и медик.

Вам будет интересно
В Минобрнауки рассказали, как законно увеличить шанс на поступление в вуз
Фото: Freepik. Российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Об этом сообщают в пресс-службе...
17.05.2026
177

Теги

Санкт-Петербург ЕГЭ ОГЭ
Новости Социум

Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году

Дорогу между Санкт-Петербургом и Буграми во Всеволожском районе Ленинградской области расширят до четырех полос. Контракт на перестройку участка на севере города заключили со 2-й попытки. Фактически речь идет о Шоссейной улице, сообщает spb.aif.ru.  

Подрядчик должен расширить трассу до четырех полос, оснастить ее коммуникациями, освещением и очистными сооружениями, а также организовать движение на время проведения работ. Завершить работы планируют до конца 2028 года.

Договор между ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» и АО «Буер» заключили не сразу.

Во время предыдущей закупки контрольный орган выявил нарушение. В документации не указали требование о членстве участников закупки в саморегулируемой организации.

Стоимость 1-го контракта на строительство дороги до Бугров составляла 460 миллионов рублей. АО «Буер» было единственным участником торгов и согласилось выполнить работы за цену на 1 миллион рублей ниже заявленной.

Проект расширения улицы разрабатывало ООО «ИнжДорГенпроект». Разработку оплачивали инвесторы – ООО «Арсенал-10», ООО «Новые горизонты 4» и ООО «СЗ «Новые горизонты 5». Эти компании связаны с девелоперами, которые построили рядом с Шоссейной улицей в Буграх несколько жилых комплексов.

Вам будет интересно
Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Фото: piqsels Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
31.10.2025
8741

Теги

Ленинградская область Санкт-Петербург Бугры

Популярное

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

09:58 17.05.2026

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться