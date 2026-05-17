Кардиолог Хорхе Короиши назвал семь неочевидных признаков, которые могут указывать на проблемы с сердцем. В разговоре с изданием Metropoles врач отметил, что такие симптомы могут долго оставаться незамеченными.

Одним из первых признаков Короиши назвал чрезмерную усталость в течение дня. Также насторожить должно потоотделение без видимых причин.

Еще одним поводом пройти обследование врач назвал проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая тошноту, боль в животе и потерю аппетита. Среди других возможных признаков кардиолог выделил отеки конечностей, головокружения или обмороки, дискомфорт в груди и одышку.

Кардиолог Карлос Насименто добавил, что многие люди часто списывают такие симптомы на другие состояния. Например, одышку могут связывать с тревогой, а усталость – со стрессом.

По словам специалиста, важно обращать внимание на постоянство симптомов, их прогрессирование и появление со временем новых проблем со здоровьем.