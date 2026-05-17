Кардиолог назвал семь неочевидных признаков проблем с сердцем

Кардиолог Хорхе Короиши назвал семь неочевидных признаков, которые могут указывать на проблемы с сердцем. В разговоре с изданием Metropoles врач отметил, что такие симптомы могут долго оставаться незамеченными.

Одним из первых признаков Короиши назвал чрезмерную усталость в течение дня. Также насторожить должно потоотделение без видимых причин.

Еще одним поводом пройти обследование врач назвал проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая тошноту, боль в животе и потерю аппетита. Среди других возможных признаков кардиолог выделил отеки конечностей, головокружения или обмороки, дискомфорт в груди и одышку.

Кардиолог Карлос Насименто добавил, что многие люди часто списывают такие симптомы на другие состояния. Например, одышку могут связывать с тревогой, а усталость – со стрессом.

По словам специалиста, важно обращать внимание на постоянство симптомов, их прогрессирование и появление со временем новых проблем со здоровьем.

Новости Происшествия

Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину

Пьяный кандидат в мастера спорта по тхэквондо до смерти избил мужчину в Нижне-Ивановском сквере Санкт-Петербурга.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в начале недели 37-летний подозреваемый решил выпить вместе с другом.

Мужчины купили водку и отправились в сквер. По дороге, у мусорных баков, они познакомились с женщиной и продолжили распивать алкоголь уже втроем. Неподалеку от компании на поляне спал мужчина.

Когда у выпивавших закончились сигареты, друг фигуранта пошел будить спящего, но сигарет у того не оказалось. Позже к мужчине подошла и новая знакомая подозреваемого. После этого она вернулась и пожаловалась, что спящий якобы приставал к ней.

После этого 37-летний мужчина бросился избивать «обидчика». По данным суда, подозреваемый является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо. На следующий день пострадавший умер от травмы головы.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчина раскаялся и против ареста не возражал. В СИЗО он пробудет минимум до 12 июля.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
09:58 17.05.2026

