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Новости Социум

Врачи удалили 18 килограммов опухолей у пенсионерки в Мариинской больнице

Врачи Мариинской больницы удалили у 72-летней женщины несколько злокачественных опухолей общим весом более 18 килограммов во время операции продолжительностью свыше шести часов.

Пациентка поступила с затрудненным дыханием и невозможностью самостоятельно принимать пищу. Во время обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль забрюшинного пространства размером 40×30×30 сантиметров, которая проросла в ободочную кишку.

Также у женщины выявили еще две опухоли размером 15×10 и 5×5 сантиметров. Одна из них проросла в мочевой пузырь. Кроме того, в желудке обнаружили стенозирующую опухоль, которая полностью перекрывала проход для эндоскопа.

За один оперативный этап хирурги удалили все три забрюшинные опухоли, провели резекцию ободочной кишки и мочевого пузыря, а также частично удалили желудок. Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить возможность самостоятельного питания.

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05.10.2025
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Теги

Мариинская больница
Новости Социум

В Ленобласти продолжают подготовку к зиме

Плановые работы на объектах водоснабжения прошли в Бокситогорском районе.

В Ленобласти продолжают подготовку к зиме - Плановые работы на объектах водоснабжения прошли в Бокситогорском районе.
Фото: Леноблводоканал

Ленинградская область продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону. На этот раз плановые работы прошли на объектах водоснабжения в Бокситогорском районе.

Как рассказали в пресс-службе «Леноблводоканала», специалисты промыли шесть резервуаров чистой воды объёмом 3600 кубометров. Вскоре аналогичные работы проведут на двух резервуарах в Пикалёво.

«Кроме того, завершена промывка 4 водонапорных башен общей ёмкостью 107 кубометров в населённых пунктах Радогощь, Большой Двор, Сельхозтехника и Ольеши», — сообщили на предприятии.

В «Леноблводоканале» пояснили, что это необходимо для поддержания давления в сети, а также чистоты воды и стабильности подачи ресурса. 

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28.07.2026
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Теги

Бокситогорский район Леноблводоканал

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