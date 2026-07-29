Врачи Мариинской больницы удалили у 72-летней женщины несколько злокачественных опухолей общим весом более 18 килограммов во время операции продолжительностью свыше шести часов.

Пациентка поступила с затрудненным дыханием и невозможностью самостоятельно принимать пищу. Во время обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль забрюшинного пространства размером 40×30×30 сантиметров, которая проросла в ободочную кишку.

Также у женщины выявили еще две опухоли размером 15×10 и 5×5 сантиметров. Одна из них проросла в мочевой пузырь. Кроме того, в желудке обнаружили стенозирующую опухоль, которая полностью перекрывала проход для эндоскопа.

За один оперативный этап хирурги удалили все три забрюшинные опухоли, провели резекцию ободочной кишки и мочевого пузыря, а также частично удалили желудок. Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить возможность самостоятельного питания.