У 20-летнего Луиса Адольфо из Бразилии врачи к его возрасту диагностировали уже шесть видов рака. Молодой человек живет с синдромом Ли-Фраумени. Это редкое заболевание значительно повышает риск развития сразу нескольких видов рака.

Первую опухоль у Адольфо обнаружили, когда ему было три года. Тогда врачи диагностировали рабдомиосаркому – редкую опухоль мягких тканей.

Через четыре года во время планового осмотра медики выявили у бразильца остеосаркому. Это злокачественная опухоль, поражающая костные структуры. Позже этот же вид рака у Адольфо диагностировали еще раз.

Также у молодого человека развились опухоли в кишечнике и легких. Еще один тип рака специалисты определить не смогли. Несмотря на тяжелую историю болезни, Луис Адольфо сохраняет оптимизм.

«Думаю, секрет в том, чтобы не сдаваться, не опускать голову и всегда видеть стакан наполовину полным. Видеть за проблемами хорошее – это очень помогает», – рассказал Луис Адольфо