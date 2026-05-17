Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

Новости outside

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

врач
Фото: Freepik.

У 20-летнего Луиса Адольфо из Бразилии врачи к его возрасту диагностировали уже шесть видов рака. Молодой человек живет с синдромом Ли-Фраумени. Это редкое заболевание значительно повышает риск развития сразу нескольких видов рака.

Первую опухоль у Адольфо обнаружили, когда ему было три года. Тогда врачи диагностировали рабдомиосаркому – редкую опухоль мягких тканей.

Через четыре года во время планового осмотра медики выявили у бразильца остеосаркому. Это злокачественная опухоль, поражающая костные структуры. Позже этот же вид рака у Адольфо диагностировали еще раз.

Также у молодого человека развились опухоли в кишечнике и легких. Еще один тип рака специалисты определить не смогли. Несмотря на тяжелую историю болезни, Луис Адольфо сохраняет оптимизм.

«Думаю, секрет в том, чтобы не сдаваться, не опускать голову и всегда видеть стакан наполовину полным. Видеть за проблемами хорошее – это очень помогает», – рассказал Луис Адольфо

Новости Социум

Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году

Дорогу между Санкт-Петербургом и Буграми во Всеволожском районе Ленинградской области расширят до четырех полос. Контракт на перестройку участка на севере города заключили со 2-й попытки. Фактически речь идет о Шоссейной улице, сообщает spb.aif.ru.  

Подрядчик должен расширить трассу до четырех полос, оснастить ее коммуникациями, освещением и очистными сооружениями, а также организовать движение на время проведения работ. Завершить работы планируют до конца 2028 года.

Договор между ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» и АО «Буер» заключили не сразу.

Во время предыдущей закупки контрольный орган выявил нарушение. В документации не указали требование о членстве участников закупки в саморегулируемой организации.

Стоимость 1-го контракта на строительство дороги до Бугров составляла 460 миллионов рублей. АО «Буер» было единственным участником торгов и согласилось выполнить работы за цену на 1 миллион рублей ниже заявленной.

Проект расширения улицы разрабатывало ООО «ИнжДорГенпроект». Разработку оплачивали инвесторы – ООО «Арсенал-10», ООО «Новые горизонты 4» и ООО «СЗ «Новые горизонты 5». Эти компании связаны с девелоперами, которые построили рядом с Шоссейной улицей в Буграх несколько жилых комплексов.

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
09:58 17.05.2026

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026

