Иномарки столкнулись в Кировском районе

Автомобили Kia и Volkswagen столкнулись на 86-м километре трассы Р-21 «Кола» в районе деревни Дусьево Шумского сельского поселения Кировского района.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, машины столкнулись по касательной. После удара один из автомобилей съехал в кювет. Опрокидывания не произошло, никто не пострадал.

На место выезжали спасатели 112-й пожарной части противопожарной службы региона. Спасатели отключили аккумуляторы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Мотоциклист насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде и врезался в столб в поселке Сиверский Гатчинского округа. Фото: паблик «Сиверский.нет» Ка...
Кировский район ДТП Ленинградская область Дусьево
Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину

Пьяный кандидат в мастера спорта по тхэквондо до смерти избил мужчину в Нижне-Ивановском сквере Санкт-Петербурга.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в начале недели 37-летний подозреваемый решил выпить вместе с другом.

Мужчины купили водку и отправились в сквер. По дороге, у мусорных баков, они познакомились с женщиной и продолжили распивать алкоголь уже втроем. Неподалеку от компании на поляне спал мужчина.

Когда у выпивавших закончились сигареты, друг фигуранта пошел будить спящего, но сигарет у того не оказалось. Позже к мужчине подошла и новая знакомая подозреваемого. После этого она вернулась и пожаловалась, что спящий якобы приставал к ней.

После этого 37-летний мужчина бросился избивать «обидчика». По данным суда, подозреваемый является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо. На следующий день пострадавший умер от травмы головы.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчина раскаялся и против ареста не возражал. В СИЗО он пробудет минимум до 12 июля.

Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
