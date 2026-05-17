Латвийский железнодорожный перевозчик Latvijas dzelzcels потребовал у Литовской железной дороги Lietuvos gelezinkeliai около 33 миллионов евро за разобранные более 20 лет назад рельсы. Как передает портал LSM, речь идет об участке пути от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяе до Реньге.

Литва разобрала этот участок еще в 2008 году. В 2019 году его восстановили, однако судебные споры продолжаются до сих пор. Информация о новом иске появилась в отчете о деятельности литовской инфраструктурной компании LTG Infra, которая входит в структуру LTG.

Латвийские железнодорожники добавили к прежним требованиям на 82 миллиона евро новый иск на 32,8 миллиона евро «в связи с упущенной выгодой и процентами». Литовская компания запросила у латвийской стороны методику расчетов и детализацию, однако получила отказ.

Речь идет об участке протяженностью 19 километров, который Литовские железные дороги разобрали в 2008 году и долго отказывались восстанавливать, ссылаясь на износ. Еврокомиссия в 2017 году оштрафовала литовскую компанию на 27,87 миллиона евро. Обжаловать это решение LTG не удалось.

Также компании не удалось доказать, что состояние участка было настолько плохим, что требовался его немедленный и полный демонтаж. В конце 2019 года путь восстановили за 10 миллионов евро. В начале 2020 года по нему снова пошли грузовые поезда.

Литовская нефтяная компания Orlen Lietuva использует этот маршрут для перевозки нефтепродуктов в Латвию.

Латвийская железнодорожная отрасль, которая раньше зарабатывала на транзитных грузоперевозках, в последние годы оказалась в упадке. С 2015 года объемы перевозок по железным дорогам страны сократились минимум в 10 раз.

При этом латвийские политики призывали разобрать рельсы, ведущие в Россию, объясняя это интересами безопасности страны. Литовские железнодорожные компании после нескольких аварий на путях в начале мая заявили о нехватке финансирования для обеспечения безопасности движения.