Латвия потребовала у Литвы 33 млн евро

Латвийский железнодорожный перевозчик Latvijas dzelzcels потребовал у Литовской железной дороги Lietuvos gelezinkeliai около 33 миллионов евро за разобранные более 20 лет назад рельсы. Как передает портал LSM, речь идет об участке пути от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяе до Реньге.

Литва разобрала этот участок еще в 2008 году. В 2019 году его восстановили, однако судебные споры продолжаются до сих пор. Информация о новом иске появилась в отчете о деятельности литовской инфраструктурной компании LTG Infra, которая входит в структуру LTG.

Латвийские железнодорожники добавили к прежним требованиям на 82 миллиона евро новый иск на 32,8 миллиона евро «в связи с упущенной выгодой и процентами». Литовская компания запросила у латвийской стороны методику расчетов и детализацию, однако получила отказ.

Речь идет об участке протяженностью 19 километров, который Литовские железные дороги разобрали в 2008 году и долго отказывались восстанавливать, ссылаясь на износ. Еврокомиссия в 2017 году оштрафовала литовскую компанию на 27,87 миллиона евро. Обжаловать это решение LTG не удалось.

Также компании не удалось доказать, что состояние участка было настолько плохим, что требовался его немедленный и полный демонтаж. В конце 2019 года путь восстановили за 10 миллионов евро. В начале 2020 года по нему снова пошли грузовые поезда.

Литовская нефтяная компания Orlen Lietuva использует этот маршрут для перевозки нефтепродуктов в Латвию.

Латвийская железнодорожная отрасль, которая раньше зарабатывала на транзитных грузоперевозках, в последние годы оказалась в упадке. С 2015 года объемы перевозок по железным дорогам страны сократились минимум в 10 раз.

При этом латвийские политики призывали разобрать рельсы, ведущие в Россию, объясняя это интересами безопасности страны. Литовские железнодорожные компании после нескольких аварий на путях в начале мая заявили о нехватке финансирования для обеспечения безопасности движения.

Власти полагают, что средняя заработная плата в России превысит 130 тысяч рублей

Рубли
Фото: Freepik.

Средняя зарплата в России к 2029 году может превысить 130 тысяч рублей. Такие данные следуют из прогнозов властей, которые изучило РИА «Новости».

Речь идет о среднемесячной начисленной зарплате. Ее считают до вычета налогов, с учетом премий и бонусов. В расчет также входят доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами.

Согласно прогнозу, в 2029 году средняя зарплата россиян достигнет 132,1 тысячи рублей. Это на 31,6% больше, чем в 2025 году, когда средний показатель составлял 100,4 тысячи рублей.

В 2026 году зарплаты, как ожидается, вырастут на 7,9% по сравнению с 2025 годом. Средняя сумма составит 108,3 тысячи рублей.

Ранее член Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что за последние 10 лет средняя зарплата в России выросла в три раза. По его словам, в 2016 году средняя зарплата составляла 32 633 рубля, а к 2025 году увеличилась до 100 360 рублей.

Депутат также отметил, что накопленная инфляция за этот период составила 147,4%. По его оценке, рост минимального размера оплаты труда и средней зарплаты обогнал этот показатель.

