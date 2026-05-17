Несанкционированную свалку ликвидировали в Тосненском районе

Нелегальную свалку обнаружили и ликвидировали в городе Любань Тосненского района. Специалисты комитета государственного экологического надзора Ленинградской области выявили нарушение во время поездки по району.

Фото: Госэконадзор

Местным властям вынесли предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы и предписание о ликвидации свалки. В Госэконадзоре подчеркнули, что такие нарушения наносят серьезный ущерб окружающей среде и загрязняют почвы.

Позже администрация Любанского поселения отчиталась, что уборка территории завершена. Комитет государственного экологического надзора продолжит контролировать ситуацию, чтобы убедиться в соблюдении экологических требований.

Тосненский район Ленинградская область Любань
Власти полагают, что средняя заработная плата в России превысит 130 тысяч рублей

Средняя зарплата в России к 2029 году может превысить 130 тысяч рублей. Такие данные следуют из прогнозов властей, которые изучило РИА «Новости».

Речь идет о среднемесячной начисленной зарплате. Ее считают до вычета налогов, с учетом премий и бонусов. В расчет также входят доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами.

Согласно прогнозу, в 2029 году средняя зарплата россиян достигнет 132,1 тысячи рублей. Это на 31,6% больше, чем в 2025 году, когда средний показатель составлял 100,4 тысячи рублей.

В 2026 году зарплаты, как ожидается, вырастут на 7,9% по сравнению с 2025 годом. Средняя сумма составит 108,3 тысячи рублей.

Ранее член Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что за последние 10 лет средняя зарплата в России выросла в три раза. По его словам, в 2016 году средняя зарплата составляла 32 633 рубля, а к 2025 году увеличилась до 100 360 рублей.

Депутат также отметил, что накопленная инфляция за этот период составила 147,4%. По его оценке, рост минимального размера оплаты труда и средней зарплаты обогнал этот показатель.

заработная плата Россия Экономика

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026
10:55 11.05.2026

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
09:58 17.05.2026
09:58 17.05.2026

