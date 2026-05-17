Средняя зарплата в России к 2029 году может превысить 130 тысяч рублей. Такие данные следуют из прогнозов властей, которые изучило РИА «Новости».

Речь идет о среднемесячной начисленной зарплате. Ее считают до вычета налогов, с учетом премий и бонусов. В расчет также входят доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами.

Согласно прогнозу, в 2029 году средняя зарплата россиян достигнет 132,1 тысячи рублей. Это на 31,6% больше, чем в 2025 году, когда средний показатель составлял 100,4 тысячи рублей.

В 2026 году зарплаты, как ожидается, вырастут на 7,9% по сравнению с 2025 годом. Средняя сумма составит 108,3 тысячи рублей.

Ранее член Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что за последние 10 лет средняя зарплата в России выросла в три раза. По его словам, в 2016 году средняя зарплата составляла 32 633 рубля, а к 2025 году увеличилась до 100 360 рублей.

Депутат также отметил, что накопленная инфляция за этот период составила 147,4%. По его оценке, рост минимального размера оплаты труда и средней зарплаты обогнал этот показатель.