Нелегальную свалку обнаружили и ликвидировали в городе Любань Тосненского района. Специалисты комитета государственного экологического надзора Ленинградской области выявили нарушение во время поездки по району.
Местным властям вынесли предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы и предписание о ликвидации свалки. В Госэконадзоре подчеркнули, что такие нарушения наносят серьезный ущерб окружающей среде и загрязняют почвы.
Позже администрация Любанского поселения отчиталась, что уборка территории завершена. Комитет государственного экологического надзора продолжит контролировать ситуацию, чтобы убедиться в соблюдении экологических требований.