Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они создают фальшивые сайты, которые внешне похожи на официальные ресурсы управляющих компаний. На таких сайтах предлагается проверить график плановых отключений горячей воды.

Как сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин, при переходе на поддельный сайт пользователя просят ввести личные данные и данные для входа в аккаунт на портале «Госуслуги». Также злоумышленники могут предлагать скачать документы или приложения с вредоносным ПО, пишет ТАСС.

Чтобы защитить себя от мошенников, важно соблюдать правила цифровой гигиены: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять информацию на официальных порталах, открывая их через браузер.