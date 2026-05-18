Главная / Новости / Мошенники используют поддельные сайты с графиком отключений воды для кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники используют поддельные сайты с графиком отключений воды для кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они создают фальшивые сайты, которые внешне похожи на официальные ресурсы управляющих компаний. На таких сайтах предлагается проверить график плановых отключений горячей воды.

Как сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин, при переходе на поддельный сайт пользователя просят ввести личные данные и данные для входа в аккаунт на портале «Госуслуги». Также злоумышленники могут предлагать скачать документы или приложения с вредоносным ПО, пишет ТАСС.

Чтобы защитить себя от мошенников, важно соблюдать правила цифровой гигиены: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять информацию на официальных порталах, открывая их через браузер.

В российских школах предложили ввести день турпохода

В российских школах необходимо ввести день турпохода, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, такие мероприятия помогут детям приобрести минимальные туристические навыки. Школьники смогут научиться ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на местности. Гриб подчеркнул, что такие уроки нужно проводить не по учебникам, а на открытом воздухе.

По его мнению, занятиям может быть посвящён один из уроков физкультуры. Это также будет способствовать развитию командного духа и взаимопомощи среди школьников.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
