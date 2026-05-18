В российских школах предложили ввести день турпохода

В российских школах необходимо ввести день турпохода, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, такие мероприятия помогут детям приобрести минимальные туристические навыки. Школьники смогут научиться ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на местности. Гриб подчеркнул, что такие уроки нужно проводить не по учебникам, а на открытом воздухе.

По его мнению, занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры. Это также будет способствовать развитию командного духа и взаимопомощи среди школьников.

20-летний житель Сланцевского района Кирилл Кузевич погиб на СВО

В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Кирилл Кузевич. Ему было 20 лет.

Церемония прощания с бойцом состоится 18 мая в Овсищенском Доме культуры. Рядового похоронят на сельском кладбище в деревне Козья Гора.

Кирилл Кузевич родился 24 сентября 2003 года в Сланцах. Он окончил Старопольскую среднюю школу и Сланцевский индустриальный техникум, затем трудился на местных предприятиях. В июле 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб Кирилл 15 августа 2024 года.

