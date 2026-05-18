В российских школах необходимо ввести день турпохода, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, такие мероприятия помогут детям приобрести минимальные туристические навыки. Школьники смогут научиться ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на местности. Гриб подчеркнул, что такие уроки нужно проводить не по учебникам, а на открытом воздухе.

По его мнению, занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры. Это также будет способствовать развитию командного духа и взаимопомощи среди школьников.