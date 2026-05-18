ФСБ: в марте задержали 37 россиян за поджоги по заданиям спецслужб Украины

Правоохранительные органы России за март задержали 37 россиян, совершавших поджоги объектов связи, ТЭК и транспорта по заданиям спецслужб Украины.

ФСБ: в марте задержали 37 россиян за поджоги по заданиям спецслужб Украины
Фото (архив): ЦОС ФСБ России

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, значительная часть задержанных общались в группах знакомств Telegram с девушками и по их просьбам пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и своих адресов проживания. Затем злоумышленники под видом российских правоохранителей сообщали им о том, что переданные координаты использованы ВСУ для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак. После рассказов о якобы грозящей уголовной ответственности за содействие противнику их склоняли к совершению противоправных действий.

Следственными подразделениями МВД и СК России возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.

фсб диверсия теракт
В Подпорожье простятся с многодетным отцом Максимом Кретовым, погибшем на СВО

В ходе СВО погиб 47-летний житель Подпорожского района Ленобласти Максим Кретов.

Церемония прощания с Максимом Кретовым состоится 19 мая в ДК на улице Лисицыной в городском поселении Никольское. Местные власти выражают соболезнования близким и родным погибшего.

У него остались трое детей.
Фото: администрация Подпорожского района

Максим Кретов родился в Златоусте под Челябинском, в 1991 году переехал вместе с семьей в Костомукшу в Карелии, а уже в 1991 году - в Подпорожье. После срочной службы, окончил энергетический техникум в Петербурге. Позже начал работать в «Электрических сетях» Подпорожья. Переехал в Тосненский район, где женился. У него появилось трое детей.

В июне 2023 года Максим Кретов заключил контракт с Минобороны РФ.

погиб военный Подпорожье Ленобласть

