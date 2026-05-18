Правоохранительные органы России за март задержали 37 россиян, совершавших поджоги объектов связи, ТЭК и транспорта по заданиям спецслужб Украины.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, значительная часть задержанных общались в группах знакомств Telegram с девушками и по их просьбам пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и своих адресов проживания. Затем злоумышленники под видом российских правоохранителей сообщали им о том, что переданные координаты использованы ВСУ для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак. После рассказов о якобы грозящей уголовной ответственности за содействие противнику их склоняли к совершению противоправных действий.

Следственными подразделениями МВД и СК России возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.