В Петербурге арестовали подростка за поджог шкафа обогрева рельсов

Выборгский районный суд Петербурга арестовал на два месяца подростка за поджог шкафа обогрева рельсов на ж/д станции «Парнас».

Фото (архив): ГУ МВД по СПб и ЛО.

Следствие полагает, что 1 мая фигурант, несогласный с политикой РФ, в том числе по проведению спецоперации, находясь в районе ж/д станции «Парнас», поджег шкаф обогрева железнодорожных рельсов, информирует объединенная пресс-служба судов города.

Подросток не отрицал в суде свою вину. Он пояснил, что его уговорили поджечь якобы «сотрудники ФСБ». Юноше предъявлено обвинение по статье о теракте. Срок заключения под стражу - до 1 июля.

теракт Петербург подросток поджог
Для души Новости

В Петербурге 100 Екатерин исполнили «Катюшу»

В Петербурге на Площади Победы состоялся патриотический музыкальный флешмоб.

100 девушек с именем Екатерина собрались у монумента героическим защитникам Ленинграда, чтобы вместе исполнить песню «Катюша». Это часть всероссийского марафона, который уже прошел в других городах.

Видео: vk.com/47channel

Катюша флешмоб Петербург

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

