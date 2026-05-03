Выборгский районный суд Петербурга арестовал на два месяца подростка за поджог шкафа обогрева рельсов на ж/д станции «Парнас».

Следствие полагает, что 1 мая фигурант, несогласный с политикой РФ, в том числе по проведению спецоперации, находясь в районе ж/д станции «Парнас», поджег шкаф обогрева железнодорожных рельсов, информирует объединенная пресс-служба судов города.

Подросток не отрицал в суде свою вину. Он пояснил, что его уговорили поджечь якобы «сотрудники ФСБ». Юноше предъявлено обвинение по статье о теракте. Срок заключения под стражу - до 1 июля.