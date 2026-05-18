Ленобласть ждет 30-градусная жара 19 мая

Ленобласть ждет 30-градусная жара 19 мая

В Ленобласти 19 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами возможны кратковременные дожди, а ночью в отдельных районах — грозы. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, местами до +7°С, а днем поднимется до +25…+30°С.

Ленинградская область заключит на ПМЭФ инвестиционные соглашения на сумму не менее 300 млрд рублей

В преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскрыл основные параметры инвестиционных соглашений, которые делегация 47-го региона планирует подписать в этом году. 

Как заявил глава региона, за последние четыре года на полях ПМЭФ было подписано инвестиционных соглашений на 3 триллиона рублей.

«За каждой строчкой — построенные заводы, дороги и сотни новых рабочих мест. В этот раз держим марку. Но главная интрига не в общей сумме, а в том, куда именно придут эти деньги и чьи жизни они изменят», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Значительная часть соглашений будет направлена на развитие промышленности и логистики. В портфеле проектов — строительство производственно-складского комплекса металлических конструкций во Всеволожском районе, расширение мощностей по переработке фруктов и орехов в Ломоносовском районе, модернизация производства стеклянных изделий в Лужском районе, а также создание современных мультитемпературных распределительных центров с пропускной способностью до 125 грузовых автомобилей в сутки.

«Это те проекты, которые делают экономику региона крепкой и независимой», — отметил губернатор.

Отдельный блок соглашений касается туристического кластера. Приозерский район продолжит закреплять статус всесезонного центра гостеприимства. Здесь запланировано строительство семейного гостинично-оздоровительного комплекса на 913 номеров с инфраструктурой для лыжного спорта, велоспорта и трейлраннинга, а также создание круглогодичного курорта с аквапарком площадью 8 тысяч квадратных метров и горнолыжным центром.

«Это не просто гостиницы. Это возможность отдыхать круглый год, не выезжая за пределы области», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В сфере жилищного строительства регион сохраняет принципиальный подход: вместе с квадратными метрами в новых микрорайонах сразу проектируются школы, детские сады, спортивные блоки с бассейнами и дорожная инфраструктура. Соответствующие обязательства застройщиков будут зафиксированы в соглашениях по комплексному развитию территорий в Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах.

«Никаких «голых» коробок. Застройщики берут на себя социалку, и это принципиальное условие работы в регионе», — заявил губернатор.

Особое внимание на полях форума будет уделено неинвестиционным соглашениям, которые глава региона назвал «скрытым лотом». В их числе — договорённости о внедрении электронных сертификатов и расширении функционала Единой карты «Ленинградская». Это позволит сделать получение мер социальной поддержки быстрым и незаметным для граждан. Также в пакет войдут соглашения о патриотическом воспитании молодёжи, увековечении памяти погибших защитников Отечества и развитии движения студенческих отрядов.

«Стенд-маяк уже монтируется, а мы дошлифовываем последние страницы контрактов. Ждите новостей с полей ПМЭФ. Ленинградская область снова покажет, как большие деньги превращаются в комфорт для людей», — резюмировал губернатор.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие традиционно состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (КВЦ «Экспофорум»). Это крупнейший деловой центр города, где ПМЭФ проходит с 2013 года. journal.sovcombank.ru +3

Ленобласть ПМЭФ-2026

