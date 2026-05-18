Житель Ленобласти задержан по подозрению в убийстве знакомой

48-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве женщины.

В Гатчинском округе следователи возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве.

По материалам следствия, трагедия произошла в одной из квартир поселка Елизаветино. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 48-летний мужчина вступил в конфликт со своей знакомой и нанес ей множественные удары в область жизненно важных органов, а затем задушил ее.

Сейчас подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении фигуранта дела под стражу. 

Сергей Перминов подвел итоги визита зарубежных делегаций в Ленобласть

Регион уделяет большое внимание внешнеэкономическим контактам, подчеркнул сенатор.

Дипломаты из восьми стран завершили трехдневную рабочую поездку в Ленинградскую область. В ходе визита зарубежные гости почтили память героев Великой Отечественной войны, посетили ведущие промышленные предприятия области и стали гостями гастрономического фестиваля «Корюшка идет!».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что регион активно диверсифицирует внешнеэкономические связи. По словам парламентария, областная команда системно работает над продвижением местной продукции, которая уже востребована далеко за пределами России. Основными векторами сотрудничества выбраны агропромышленный комплекс, портовая логистика, промышленность и туризм.

Сенатор также отметил, что развитая экспортная инфраструктура региона является важным аргументом для потенциальных партнеров. Сергей Перминов выразил уверенность, что презентация Ленобласти произвела сильное впечатление на делегатов.

«Уверен, что презентация региона, во время которой гости не только провели полезный обмен мнениями, но и познакомились с областью и ее продукцией, произвела на них большое впечатление. Полученная ими информация будет систематизирована и передана заинтересованным сторонам. Она не останется незамеченной теми, кто ищет для себя надежных поставщиков качественной продукции», — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

