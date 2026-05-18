Почтальон из Ленобласти представит регион в финале конкурса "Земский почтальон" - Жительница поселка Приладожский отправится в Москву для участия в финале конкурса.
Фото здесь и далее: Единая Россия

Елена Нестерова из поселка Приладожский Ленинградской области стала победителем регионального этапа конкурса «Земский почтальон» и в мае отправится в Москву для участия в финале проекта.

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк подчеркнул, что работа Елены — это не просто доставка корреспонденции и пенсий, но и активное участие в жизни малых населенных пунктов. Помимо профессиональных обязанностей, жительница Ленобласти активно занимается волонтерством. 

Такой подход отражает принципы реализации Народной программы партии «Единая Россия»На региональном этапе конкурса «Земский почтальон» она стала лучшей среди 44 участников. Конкурс организован партпроектом «Единой России» «Российское село». В мае Елена поедет в Москву — представлять Ленинградскую область в финале», — заявил парламентарий.

Конкурс, организованный партийным проектом «Российское село», направлен на поддержку сотрудников почтовых служб в удаленных территориях. Координатор проекта и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что открытое народное голосование на сайте «Почты России» дает жителям возможность выразить благодарность тем, кто ежедневно оказывает неоценимую помощь в сельской местности.

Поддержать участницу конкурса от Ленобласти также можно по этой ссылке. Голосование продлится до 25 мая.

На ближайшие три года в Ленобласти запланировано обновление более 2000 зданий

В Ленинградской области за три года капитальный ремонт завершён в 1504 многоквартирных домах. Программа включает обновление кровель, фасадов, фундаментов, лифтового оборудования и внутренних инженерных сетей, а также разработку проектной документации.

Как доложил на заседании правительства председатель комитета по ЖКХ области Денис Беляев, в 2026 году ремонт предусмотрен в 555 домах, работы уже завершены в 79 из них.

Все этапы — от технического обследования до сдачи объектов — контролирует Фонд капитального ремонта Ленинградской области. Отдельное внимание уделяется объектам культурного наследия: на ремонт 10 таких домов в Выборге и Гатчине из областного бюджета выделено 273 миллиона рублей. Стоит отметить, что в 2026 году жителей Ленобласти начали платить за капитальный ремонт больше.

Регион также активно занимается капитальным ремонтом систем газоснабжения. Пилотный проект стартовал в 2025 году в Гатчинском округе и продолжает распространяться на другие районы.

К Дню Ленинградской области в Ивангороде завершён капитальный ремонт крыш в рамках подготовки к празднованию 99-летия региона. Всего в городе запланировано обновление 14 многоквартирных домов.

«Реализуем эти планы: уже полностью выполнен ремонт крыш, а восстановление фасадов будет завершено в июне-июле», — отметил Денис Беляев.

Столицей празднования 100-летия Ленинградской области в 2027 году станет Гатчина. Фонд капитального ремонта уже провёл конкурсные процедуры и заключил договоры на обновление кровель и фасадов шести домов. Завершение работ намечено на лето 2027 года. Особое внимание предстоит уделить домам, являющимся объектами культурного наследия.

