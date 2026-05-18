Жительница поселка Приладожский отправится в Москву для участия в финале конкурса.

Елена Нестерова из поселка Приладожский Ленинградской области стала победителем регионального этапа конкурса «Земский почтальон» и в мае отправится в Москву для участия в финале проекта.

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк подчеркнул, что работа Елены — это не просто доставка корреспонденции и пенсий, но и активное участие в жизни малых населенных пунктов. Помимо профессиональных обязанностей, жительница Ленобласти активно занимается волонтерством.

Такой подход отражает принципы реализации Народной программы партии «Единая Россия»На региональном этапе конкурса «Земский почтальон» она стала лучшей среди 44 участников. Конкурс организован партпроектом «Единой России» «Российское село». В мае Елена поедет в Москву — представлять Ленинградскую область в финале», — заявил парламентарий.

Конкурс, организованный партийным проектом «Российское село», направлен на поддержку сотрудников почтовых служб в удаленных территориях. Координатор проекта и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что открытое народное голосование на сайте «Почты России» дает жителям возможность выразить благодарность тем, кто ежедневно оказывает неоценимую помощь в сельской местности.

Поддержать участницу конкурса от Ленобласти также можно по этой ссылке. Голосование продлится до 25 мая.