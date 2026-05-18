По оценкам экономиста, произойдет это к концу лета.

Стоимость «борщевого набора» — картофеля, капусты, моркови и лука — к концу лета снизится на 30%. Снижение цен начнется уже в июле, рассказал «Газете.ру» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Основными факторами удешевления станут рост предложения на рынке, активные поставки из южных регионов России, а также импорт из дружественных государств.

Эксперт отметил, что сезон ягод при этом уже стартовал. Тепличная клубника из Краснодарского края, Адыгеи и Крыма начала поступать в торговые сети, в том числе в Москве и Петербурге. В мае ожидается и расширение ассортимента за счет первой голубики.

