Стоимость «борщевого набора» — картофеля, капусты, моркови и лука — к концу лета снизится на 30%. Снижение цен начнется уже в июле, рассказал «Газете.ру» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Основными факторами удешевления станут рост предложения на рынке, активные поставки из южных регионов России, а также импорт из дружественных государств.
Эксперт отметил, что сезон ягод при этом уже стартовал. Тепличная клубника из Краснодарского края, Адыгеи и Крыма начала поступать в торговые сети, в том числе в Москве и Петербурге. В мае ожидается и расширение ассортимента за счет первой голубики.
