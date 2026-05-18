Эксперт предрек снижение цен на борщевой набор на 30%

По оценкам экономиста, произойдет это к концу лета.

Стоимость «борщевого набора» — картофеля, капусты, моркови и лука — к концу лета снизится на 30%. Снижение цен начнется уже в июле, рассказал «Газете.ру» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Основными факторами удешевления станут рост предложения на рынке, активные поставки из южных регионов России, а также импорт из дружественных государств.

Эксперт отметил, что сезон ягод при этом уже стартовал. Тепличная клубника из Краснодарского края, Адыгеи и Крыма начала поступать в торговые сети, в том числе в Москве и Петербурге. В мае ожидается и расширение ассортимента за счет первой голубики.

Новости Социум

Ленинградские специалисты разработали первый в России противогаз для служебных собак

Новинку продемонстрировали в ходе учебно-методического сбора руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии по СЗФО.

В Ленинградской области представили первый российский противогаз для служебных собак, предназначенный для работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Новый противогаз оснащен системой принудительной подачи очищенного воздуха, что позволяет собакам эффективно работать в атмосфере, загрязненной опасными аэрозолями, газами и парами. Данные изделия вызывают высокий интерес у подразделений Росгвардии, так как они критически важны при обеспечении безопасности стратегических объектов, включая предприятия атомной отрасли. Кроме того, применение таких средств защиты необходимо при ликвидации техногенных аварий на химпроизводствах, тушении пожаров и пресечении террористических угроз.

«В ходе сбора росгвардейцы совместно с представителями Росатома, ВМФ, ФСО, ФСБ и МЧС России обсудили с представителями научного сообщества и промышленности современные отечественные фильтрующие материалы и изделия на их основе, технические средства для оперативного химического анализа и контроля аварийно химически опасных веществ в воздухе, а также применение лазерных систем», — рассказали в ведомстве.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
