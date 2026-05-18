Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 38 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 412-416 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка раскрытых швов и трещин битумной мастикой.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00-17:00, мойка ШЗЭ;

км 55, 43 транспортной развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00-17:00, механическая очистка краевой с вывозом смёта.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 22-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 восстановление экрана от ослепления;

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом ( ПУМ ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка отдельных секций барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочины;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 26, км 37 ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 75-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и бордюрного камня;

км 15-16+ транспортная развязка км 15 (съезды № 3 и № 4) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 12-11 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена отдельных секций барьерного ограждения;

км 15-16+ транспортная развязка км 15 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена отдельных секций барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 72-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков и бордюрного камня механизированным способом;

транспортные развязки км 42,50,56,65,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-81 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 126-133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 140-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 33-56 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и техобслуживания трансформаторной подстанции и шкафа наружного освещения поочередно.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31, все развязки, ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, механическая очистка и мойка обочины;

км 35-31 ограничение скорости движения на СПб правая, полоса с 08:00-17:00, очистка водоотводных лотков;

км 133-140 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса с 08:00-17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00-17:00, очистка водоотводных лотков.