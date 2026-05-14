Эксперты рассказали, какие растения помогут избавить огород от назойливых насекомых.



В разгар майских посадок дачники ищут способы защитить будущий урожай от вредителей, не прибегая к агрессивной химии. По словам экспертов, отличной альтернативой магазинным средствам могут стать некоторые растения, которые эффективно отпугивают насекомых и оздоравливают почву.

Первые в топе — бархатцы, чьи корни выделяют фитонциды, дезинфицирующие почву. Это делает их идеальными помощниками после выращивания клубники или картофеля, пишет портал NGS.

Тем временем выступает грозным оружием против колорадского жука и гусениц, одновременно привлекая полезных насекомых, уничтожающих тлю. Для защиты капусты и перцев отлично подойдет настурция. Её сладкий аромат работает как приманка, перетягивая вредителей на себя.

Если вы хотите обезопасить томаты, высадите рядом базилик — его эфирные масла дезориентируют тлю и паутинного клеща, а также может улучшить вкусовые качества плодов.

Для более надежной защиты подойдет пижма: её резкий запах невыносим для муравьев и нематод. Также стоит обратить внимание на лаванду, отпугивающую слизней и мух, и на мяту с мелиссой, которые помогут очистить зоны отдыха от комаров и мошек.

Вам будет интересно Мошенники пугают россиян фейковыми штрафами за борщевик и мусор на участках Аферисты рассылают дачникам письма с требованием оплатить штраф за якобы выявленные нарушения. Фото: freepik Россиянам стали приходить фейковые письма...

Фото на миниатюре: magnific