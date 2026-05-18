Новинку продемонстрировали в ходе учебно-методического сбора руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии по СЗФО.

В Ленинградской области представили первый российский противогаз для служебных собак, предназначенный для работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Новый противогаз оснащен системой принудительной подачи очищенного воздуха, что позволяет собакам эффективно работать в атмосфере, загрязненной опасными аэрозолями, газами и парами. Данные изделия вызывают высокий интерес у подразделений Росгвардии, так как они критически важны при обеспечении безопасности стратегических объектов, включая предприятия атомной отрасли. Кроме того, применение таких средств защиты необходимо при ликвидации техногенных аварий на химпроизводствах, тушении пожаров и пресечении террористических угроз.

«В ходе сбора росгвардейцы совместно с представителями Росатома, ВМФ, ФСО, ФСБ и МЧС России обсудили с представителями научного сообщества и промышленности современные отечественные фильтрующие материалы и изделия на их основе, технические средства для оперативного химического анализа и контроля аварийно химически опасных веществ в воздухе, а также применение лазерных систем», — рассказали в ведомстве.