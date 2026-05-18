weather 15.4°
$ 72.35
84.07

Главная / Новости / Ленинградские специалисты разработали первый в России противогаз для служебных собак

Новости Социум

Ленинградские специалисты разработали первый в России противогаз для служебных собак

Новинку продемонстрировали в ходе учебно-методического сбора руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии по СЗФО.

Ленинградские специалисты разработали первый в России противогаз для служебных собак - Новинку продемонстрировали в ходе учебно-методического сбора руководящего состава службы радиационно
Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ/ МАХ

В Ленинградской области представили первый российский противогаз для служебных собак, предназначенный для работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Новый противогаз оснащен системой принудительной подачи очищенного воздуха, что позволяет собакам эффективно работать в атмосфере, загрязненной опасными аэрозолями, газами и парами. Данные изделия вызывают высокий интерес у подразделений Росгвардии, так как они критически важны при обеспечении безопасности стратегических объектов, включая предприятия атомной отрасли. Кроме того, применение таких средств защиты необходимо при ликвидации техногенных аварий на химпроизводствах, тушении пожаров и пресечении террористических угроз.

«В ходе сбора росгвардейцы совместно с представителями Росатома, ВМФ, ФСО, ФСБ и МЧС России обсудили с представителями научного сообщества и промышленности современные отечественные фильтрующие материалы и изделия на их основе, технические средства для оперативного химического анализа и контроля аварийно химически опасных веществ в воздухе, а также применение лазерных систем», — рассказали в ведомстве.

Вам будет интересно
Ленинградская область заключит на ПМЭФ инвестиционные соглашения на сумму не менее 300 млрд рублей
В преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскрыл основные параметры инвес...
18.05.2026
103

Теги

Росгвардия в Ленобласти Разработки
Новости Социум

В Выборгском районе прошла акция "Проверено СВОими"

Инспекторы проверили доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями.

В Выборгском районе прошла акция "Проверено СВОими" - Инспекторы проверили доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области прошла акция «Проверено СВОими». По итогам инспекции четыре из пяти проверенных объектов в Рощино и Выборге получили знак качества, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Рощино высокий уровень доступности подтвердили современные объекты: хоккейная «Рощино Арена» и стадион ФК «Ленинградец». Несмотря на несколько замечаний, руководство площадок выразило готовность оперативно устранить недостатки.

В Выборге проверили поликлинику, международный деловой центр «Виктория» и политехнический колледж. По итогам визита знак качества получили все учреждения, кроме учебного заведения. Важно отметить, что эксперты также проконтролировали выполнение рекомендаций прошлых лет. Все ранее выявленные ошибки были устранены.

Вам будет интересно
На ближайшие три года в Ленобласти запланировано обновление более 2000 зданий
В Ленинградской области за три года капитальный ремонт завершён в 1504 многоквартирных домах. Программа включает обновление кровель, фасадов, фундамен...
18.05.2026
102

Теги

Выборг акция "Проверено своими"

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга

11:41 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться