Суд озвучил приговор жительнице Сосновому Бора по делу об аварии с тяжелыми последствиями.
Жительницу Ленинградской области обязали выплатить крупную компенсацию пострадавшему в аварии по ее вине. Также суд назначил наказание участнице ДТП в виде ограничения свободы.
Как сообщает региональная прокуратура, серьезная авария произошла в начале июня 2024 года в Сосновом Бору. Местная жительница за рулем иномарки не пропустила мотоцикл и допустила столкновение. В результате ДТП водитель байка и его пассажир получили тяжелые травмы.
«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил Раскалиевой наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Также она лишена права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев», — передает ведомство.
Также виновница ДТП заплатит пострадавшему пассажиру один миллион рублей в качестве компенсации.