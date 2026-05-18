Автоледи из Ленобласти выплатит пострадавшему в ДТП по ее вине 1 млн рублей

Новости Происшествия

Автоледи из Ленобласти выплатит пострадавшему в ДТП по ее вине 1 млн рублей

Суд озвучил приговор жительнице Сосновому Бора по делу об аварии с тяжелыми последствиями.

Жительницу Ленинградской области обязали выплатить крупную компенсацию пострадавшему в аварии по ее вине. Также суд назначил наказание участнице ДТП в виде ограничения свободы.

Как сообщает региональная прокуратура, серьезная авария произошла в начале июня 2024 года в Сосновом Бору. Местная жительница за рулем иномарки не пропустила мотоцикл и допустила столкновение. В результате ДТП водитель байка и его пассажир получили тяжелые травмы. 

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил Раскалиевой наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Также она лишена права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев», — передает ведомство.

Также виновница ДТП заплатит пострадавшему пассажиру один миллион рублей в качестве компенсации.

Сосновый Бор авария
Новости Социум

Врач раскрыл опасность старых приправ из шкафчика на кухне

Использование залежавшихся пряностей может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Многие считают, что приправы могут храниться годами даже в открытом виде. Однако со временем пряности теряют не только вкус и запах, но и могут стать причиной отравления.

Как предупреждает диетолог Минди Хаар, специи подвержены заражению микотоксинами. Причем попадает она в пряности вовсе не из вашего шкафчика на кухне, а еще на этапе производства. Особенно к плесени восприимчивы чили, перец, паприка, имбирь, куркума.

При этом признаки отравления микотоксинами схожи с другими расстройствами ЖКТ: головные боли, тошнота, рвота, диарея, боль в животе и зуд кожи. В то же время эксперты отвечают, что при единичном отравлении серьезных последствий быть не должно. Однако длительное употребление продуктов с плесенью может спровоцировать разрушение печени и онкологию.

болезни советы врача

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
