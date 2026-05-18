В Выборгском районе прошла акция "Проверено СВОими"

Инспекторы проверили доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области прошла акция «Проверено СВОими». По итогам инспекции четыре из пяти проверенных объектов в Рощино и Выборге получили знак качества, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Рощино высокий уровень доступности подтвердили современные объекты: хоккейная «Рощино Арена» и стадион ФК «Ленинградец». Несмотря на несколько замечаний, руководство площадок выразило готовность оперативно устранить недостатки.

В Выборге проверили поликлинику, международный деловой центр «Виктория» и политехнический колледж. По итогам визита знак качества получили все учреждения, кроме учебного заведения. Важно отметить, что эксперты также проконтролировали выполнение рекомендаций прошлых лет. Все ранее выявленные ошибки были устранены.

Выборг акция "Проверено своими"
Всесезонную спортплощадку открыли в Мгинской школе-интернате для детей с нарушением зрения

Проект реализован при поддержке компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которая действует с 2012 года.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

На новой площадке воспитанники смогут заниматься баскетболом, мини-футболом, бадминтоном, гимнастикой и подвижными играми. Безопасное прорезиненное покрытие снижает риск получения травм, а яркие контрастные цвета помогают детям лучше ориентироваться в пространстве. В зимнее время площадка может использоваться как каток.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин подчеркнул, что создание образовательной и реабилитационной среды для детей с ограничениями по здоровью является одним из приоритетов социальной политики региона.

«Для каждого из 160 воспитанников новая площадка создаст дополнительные возможности для активного отдыха и занятий спортом. Спасибо компании «Газпром нефть» за реализацию проекта. Благодаря сотрудничеству с социально ответственным бизнесом в области появляются современные пространства», — отметил Кялин.

Программа «Родные города» поддерживает инициативы местных сообществ и реализует собственные культурные, образовательные, спортивные, экологические и другие социально значимые проекты.

Мга дети с ограниченными возможностями здоровья

