Инспекторы проверили доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями.

В Выборгском районе Ленинградской области прошла акция «Проверено СВОими». По итогам инспекции четыре из пяти проверенных объектов в Рощино и Выборге получили знак качества, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Рощино высокий уровень доступности подтвердили современные объекты: хоккейная «Рощино Арена» и стадион ФК «Ленинградец». Несмотря на несколько замечаний, руководство площадок выразило готовность оперативно устранить недостатки.

В Выборге проверили поликлинику, международный деловой центр «Виктория» и политехнический колледж. По итогам визита знак качества получили все учреждения, кроме учебного заведения. Важно отметить, что эксперты также проконтролировали выполнение рекомендаций прошлых лет. Все ранее выявленные ошибки были устранены.