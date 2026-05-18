weather 15.4°
$ 72.35
84.07

Главная / Для души / На форте «Красная Горка» в Ленобласти появится экопатриотический маршрут

Для души Новости

На форте «Красная Горка» в Ленобласти появится экопатриотический маршрут

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о создании нового экопатриотического маршрута на территории форта «Красная Горка». Проект реализуется при поддержке гранта главы региона.

Более 100 волонтёров Ленинградской области уже приступили к работам. Студенческие отряды провели четырёхдневный субботник, в ходе которого убрали территорию и расчистили проходы. Проект «Вахта памяти. История» получил финансирование в размере 1,7 миллиона рублей. На эти средства к началу лета на территории форта обустроят зоны отдыха для туристов, а также установят макет светового телеграфа 1808 года — одного из первых в России.

«Здесь будет и про историю, и про природу, и про патриотизм. Для молодёжи, для семей, для всех, кто хочет не просто читать о прошлом, а видеть его своими глазами. Для Ленобласти такие проекты — приоритет. Летом маршрут откроется. Приезжайте. Это стоит того», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

Теги

Александр Дрозденко Вахта памяти Туризм в Ленобласти форт Красная Горка грант губернатора
Новости Социум

Ленинградские специалисты разработали первый в России противогаз для служебных собак

Новинку продемонстрировали в ходе учебно-методического сбора руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии по СЗФО.

Ленинградские специалисты разработали первый в России противогаз для служебных собак - Новинку продемонстрировали в ходе учебно-методического сбора руководящего состава службы радиационно
Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ/ МАХ

В Ленинградской области представили первый российский противогаз для служебных собак, предназначенный для работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Новый противогаз оснащен системой принудительной подачи очищенного воздуха, что позволяет собакам эффективно работать в атмосфере, загрязненной опасными аэрозолями, газами и парами. Данные изделия вызывают высокий интерес у подразделений Росгвардии, так как они критически важны при обеспечении безопасности стратегических объектов, включая предприятия атомной отрасли. Кроме того, применение таких средств защиты необходимо при ликвидации техногенных аварий на химпроизводствах, тушении пожаров и пресечении террористических угроз.

«В ходе сбора росгвардейцы совместно с представителями Росатома, ВМФ, ФСО, ФСБ и МЧС России обсудили с представителями научного сообщества и промышленности современные отечественные фильтрующие материалы и изделия на их основе, технические средства для оперативного химического анализа и контроля аварийно химически опасных веществ в воздухе, а также применение лазерных систем», — рассказали в ведомстве.

Вам будет интересно
Ленинградская область заключит на ПМЭФ инвестиционные соглашения на сумму не менее 300 млрд рублей
В преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскрыл основные параметры инвес...
18.05.2026
103

Теги

Росгвардия в Ленобласти Разработки

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга

11:41 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться