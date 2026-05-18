Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о создании нового экопатриотического маршрута на территории форта «Красная Горка». Проект реализуется при поддержке гранта главы региона.

Более 100 волонтёров Ленинградской области уже приступили к работам. Студенческие отряды провели четырёхдневный субботник, в ходе которого убрали территорию и расчистили проходы. Проект «Вахта памяти. История» получил финансирование в размере 1,7 миллиона рублей. На эти средства к началу лета на территории форта обустроят зоны отдыха для туристов, а также установят макет светового телеграфа 1808 года — одного из первых в России.

«Здесь будет и про историю, и про природу, и про патриотизм. Для молодёжи, для семей, для всех, кто хочет не просто читать о прошлом, а видеть его своими глазами. Для Ленобласти такие проекты — приоритет. Летом маршрут откроется. Приезжайте. Это стоит того», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим.

