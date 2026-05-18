Лаборант из Волховского района победила в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии»

Лаборант из Волховского района победила в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии»

В Ленинградской области подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Победительницей стала Мария Мурашева, которая работает в Волховском филиале АО «Апатит».

Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Конкурс прошёл на базе Волховского многопрофильного техникума. В нём приняли участие 10 специалистов из химической и нефтяной отраслей, а также из сферы водоподготовки. Программа состязаний включала теоретическую и практическую части. Участники решали тесты и производственные кейсы, а затем в условиях, максимально приближённых к реальной лаборатории, проводили анализ проб и определяли содержание общих фосфатов в минеральных удобрениях. В работе использовалась соляная кислота, выполнялись измерения и построение графиков.

Теперь Марии Мурашевой предстоит защищать честь Ленинградской области на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Вологодской области. Главный приз для победителя составляет один миллион рублей.

За пять лет Ленинградская область реализовала 103 проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

В Музейном агентстве Ленинградской области отметили пятилетие Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и подвели итоги участия региона в его работе. За пять лет при поддержке фонда в области реализовано 103 проекта на 255 миллионов рублей.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой подчеркнул, что проекты из региона регулярно побеждают в конкурсах ПФКИ на протяжении всех пяти лет.

«В первую очередь это поддержка инициатив. Во-вторых, многие из них теперь могут стать частью инфраструктуры креативных индустрий. И в-третьих, это возможность привлечь дополнительные средства — для нашей земли, для наших людей», — отметил Цой.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен обратила внимание на то, что фонд делает ставку на живые, востребованные у молодёжи форматы.

«Это не «сарафаны и матрёшки», а современное прочтение традиций и ценностей», — пояснила она.

Новый конкурс ПФКИ уже стартовал. Заявки принимаются до 30 июня. Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области консультирует и сопровождает участников — как тех, кто подаёт заявку впервые, так и команды, которые хотят усилить свои проекты.

