В Ленобласти свыше 5 тысяч ветеранов и детей ВОВ получили выплаты ко Дню Победы

В Ленобласти свыше 5 тысяч ветеранов и детей ВОВ получили выплаты ко Дню Победы

Также в преддверии праздника в регионе прошла масштабная кампания диспансеризации ветеранов войны.

В Ленинградской области свыше пяти тысяч ветеранов и детей Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы. Об этом в ходе пресс-конференции «Интерфакс — Северо-Запад» рассказал вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин.

Также в преддверии торжеств около пяти тысяч ветеранов войны прошли бесплатное медицинское обследование, причем врачи проводили осмотры как в стационарных учреждениях, так и на дому. На текущий момент в Ленинградской области функционирует комплексная система социальной защиты, включающая почти сто различных мер поддержки: от налоговых льгот и скидок на капитальный ремонт до предоставления единых социальных проездных билетов и обеспечения лекарствами.

Особое внимание регион также оказывает участникам СВО и их семьям. Особый акцент — на реабилитации ветеранов. Ранее, например, в области запустили всесезонную площадкупо адаптивному спорту. Там бойцы, прошедшие протезирование, под руководством специалистов отрабатывают навыки передвижения и возвращаются к полноценной жизни.

В Выборгском районе увековечили память героя Великой Отечественной войны Леонида Барышева
В поселке Барышево состоялось торжественное открытие памятника в честь Защитника Отечества, павшего в годы войны. Фото здесь и далее: Администрация Вы...
Врач раскрыл опасность старых приправ из шкафчика на кухне

Использование залежавшихся пряностей может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Многие считают, что приправы могут храниться годами даже в открытом виде. Однако со временем пряности теряют не только вкус и запах, но и могут стать причиной отравления.

Как предупреждает диетолог Минди Хаар, специи подвержены заражению микотоксинами. Причем попадает она в пряности вовсе не из вашего шкафчика на кухне, а еще на этапе производства. Особенно к плесени восприимчивы чили, перец, паприка, имбирь, куркума.

При этом признаки отравления микотоксинами схожи с другими расстройствами ЖКТ: головные боли, тошнота, рвота, диарея, боль в животе и зуд кожи. В то же время эксперты отвечают, что при единичном отравлении серьезных последствий быть не должно. Однако длительное употребление продуктов с плесенью может спровоцировать разрушение печени и онкологию.

Эти растения прогонят с дачи вредителей лучше покупной химии: топ-7 помощников
Эксперты рассказали, какие растения помогут избавить огород от назойливых насекомых.В разгар майских посадок дачники ищут способы защитить будущий уро...
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга

