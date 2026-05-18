В Ленинградской области свыше пяти тысяч ветеранов и детей Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы. Об этом в ходе пресс-конференции «Интерфакс — Северо-Запад» рассказал вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин.

Также в преддверии торжеств около пяти тысяч ветеранов войны прошли бесплатное медицинское обследование, причем врачи проводили осмотры как в стационарных учреждениях, так и на дому. На текущий момент в Ленинградской области функционирует комплексная система социальной защиты, включающая почти сто различных мер поддержки: от налоговых льгот и скидок на капитальный ремонт до предоставления единых социальных проездных билетов и обеспечения лекарствами.

Особое внимание регион также оказывает участникам СВО и их семьям. Особый акцент — на реабилитации ветеранов. Ранее, например, в области запустили всесезонную площадкупо адаптивному спорту. Там бойцы, прошедшие протезирование, под руководством специалистов отрабатывают навыки передвижения и возвращаются к полноценной жизни.