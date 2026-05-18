Водитель без прав насмерть разбился в Бокситогорском районе

Новости Происшествия

Водитель без прав насмерть разбился в Бокситогорском районе

Мужчина потерял управление и вылетел на обочину, где врезался в дерево.

В Бокситогорском районе Ленинградской области 30-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав, погиб в результате ДТП. Полиция по данному факту проводит проверку.

По имеющейся информации, трагедия произошла вечером, 17 мая, на 66-м километре автодороги «Пикалево — Струги — Колбеки». Около 21:20 мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ» совершил маневр, в ходе которого потерял управление и вылетел в кювет, где врезался в придорожные деревья.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб. 

Новости Социум

Врач раскрыл опасность старых приправ из шкафчика на кухне

Использование залежавшихся пряностей может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Многие считают, что приправы могут храниться годами даже в открытом виде. Однако со временем пряности теряют не только вкус и запах, но и могут стать причиной отравления.

Как предупреждает диетолог Минди Хаар, специи подвержены заражению микотоксинами. Причем попадает она в пряности вовсе не из вашего шкафчика на кухне, а еще на этапе производства. Особенно к плесени восприимчивы чили, перец, паприка, имбирь, куркума.

При этом признаки отравления микотоксинами схожи с другими расстройствами ЖКТ: головные боли, тошнота, рвота, диарея, боль в животе и зуд кожи. В то же время эксперты отвечают, что при единичном отравлении серьезных последствий быть не должно. Однако длительное употребление продуктов с плесенью может спровоцировать разрушение печени и онкологию.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
