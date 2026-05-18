В Бокситогорском районе Ленинградской области 30-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав, погиб в результате ДТП. Полиция по данному факту проводит проверку.
По имеющейся информации, трагедия произошла вечером, 17 мая, на 66-м километре автодороги «Пикалево — Струги — Колбеки». Около 21:20 мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ» совершил маневр, в ходе которого потерял управление и вылетел в кювет, где врезался в придорожные деревья.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.