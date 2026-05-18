Использование залежавшихся пряностей может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Многие считают, что приправы могут храниться годами даже в открытом виде. Однако со временем пряности теряют не только вкус и запах, но и могут стать причиной отравления.

Как предупреждает диетолог Минди Хаар, специи подвержены заражению микотоксинами. Причем попадает она в пряности вовсе не из вашего шкафчика на кухне, а еще на этапе производства. Особенно к плесени восприимчивы чили, перец, паприка, имбирь, куркума.

При этом признаки отравления микотоксинами схожи с другими расстройствами ЖКТ: головные боли, тошнота, рвота, диарея, боль в животе и зуд кожи. В то же время эксперты отвечают, что при единичном отравлении серьезных последствий быть не должно. Однако длительное употребление продуктов с плесенью может спровоцировать разрушение печени и онкологию.

