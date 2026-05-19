Главная / Новости / На болотах Всеволожского района еще можно собрать спелую клюкву

Новости Для души

На болотах Всеволожского района еще можно собрать спелую клюкву

На болотах Ленинградской области еще много клюквы, сообщил биолог Павел Глазков. Осенью 2025 года в регионе был хороший урожай, и ягода «перезимовала» в идеальных условиях благодаря снежной зиме.

Фото: Павел Глазков.

Важно помнить, что клюква становится особенно ароматной и вкусной после первых заморозков. Собирать ее лучше в спелом виде, чтобы сохранить все полезные свойства. В спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты — сильного антисептика. Клюква богата витаминами и микроэлементами, поэтому ее употребление способствует укреплению иммунитета.

«Весной очень важно поддержать «уставшую» за зиму нашу иммунную систему. При сборе ягод гарантированно подышите свежим воздухом, прогуляетесь до клюквенного болота и обратно, душой отдохнете на природе. Впереди майские выходные, есть время пособирать клюкву», - отметил биолог.

Клюква Всеволожский район Ленобласть

ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

Эксперты Глобального совета по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка подготовили доклад, в котором говорится, что человечество стоит на пороге разрушительной пандемии. Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.

Фото: magnific.

Согласно документу, вспышки инфекционных заболеваний оказывают все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу стран. Возможности для восстановления после них снижаются, пишет РИА Новости.

Кроме того, эксперты отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

ВОЗ пандемия

