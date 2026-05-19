На болотах Ленинградской области еще много клюквы, сообщил биолог Павел Глазков. Осенью 2025 года в регионе был хороший урожай, и ягода «перезимовала» в идеальных условиях благодаря снежной зиме.

Важно помнить, что клюква становится особенно ароматной и вкусной после первых заморозков. Собирать ее лучше в спелом виде, чтобы сохранить все полезные свойства. В спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты — сильного антисептика. Клюква богата витаминами и микроэлементами, поэтому ее употребление способствует укреплению иммунитета.

«Весной очень важно поддержать «уставшую» за зиму нашу иммунную систему. При сборе ягод гарантированно подышите свежим воздухом, прогуляетесь до клюквенного болота и обратно, душой отдохнете на природе. Впереди майские выходные, есть время пособирать клюкву», - отметил биолог.