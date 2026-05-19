Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейд по стройгородкам у поселка Усть-Луга. Проверка связана с инцидентом, произошедшим в конце марта, когда строители подрались с охранниками.

В ходе рейда полицейские осмотрели значительную территорию и использовали квадрокоптер. Всего было проверено около тысячи иностранных граждан. 12 человек были доставлены в отдел полиции. Трое иностранцев получили уведомления об аннулировании патентов на осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, было проведено более 10 обысков с изъятием документации для проверки законности привлечения иностранной рабочей силы.