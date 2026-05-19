Эксперты Глобального совета по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка подготовили доклад, в котором говорится, что человечество стоит на пороге разрушительной пандемии. Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.

Согласно документу, вспышки инфекционных заболеваний оказывают все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу стран. Возможности для восстановления после них снижаются, пишет РИА Новости.

Кроме того, эксперты отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.