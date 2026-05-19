weather 22.9°
$ 72.35
84.07

Главная / ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

Эксперты Глобального совета по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка подготовили доклад, в котором говорится, что человечество стоит на пороге разрушительной пандемии. Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.

ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии - Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.
Фото: magnific.

Согласно документу, вспышки инфекционных заболеваний оказывают все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу стран. Возможности для восстановления после них снижаются, пишет РИА Новости.

Кроме того, эксперты отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

Вам будет интересно
Жителей Ленобласти массово атакуют клещи
За неделю число жалоб на укусы членистоногих превысило 500 случаев В Ленинградской области фиксируется повышенная активность клещей. Только за прошедш...
14.05.2026
288

Теги

ВОЗ пандемия
Новости Происшествия

Полиция провела рейд в стройгородках Усть-Луги

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейд по стройгородкам у поселка Усть-Луга. Проверка связана с инцидентом, произошедшим в конце марта, когда строители подрались с охранниками.

Полиция провела рейд в стройгородках Усть-Луги - Всего было проверено около тысячи иностранных граждан. 12 человек были доставлены в отдел полиции.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ходе рейда полицейские осмотрели значительную территорию и использовали квадрокоптер. Всего было проверено около тысячи иностранных граждан. 12 человек были доставлены в отдел полиции. Трое иностранцев получили уведомления об аннулировании патентов на осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, было проведено более 10 обысков с изъятием документации для проверки законности привлечения иностранной рабочей силы.

Вам будет интересно
13 нелегалов нашли на стройке на севере Петербурга
На севере Петербурга полиция провела рейд по поиску нелегалов на строительном объекте, расположенном на Суздальском шоссе. Скрин видео: ГУ МВД по СПб...
16.05.2026
236

Теги

рейд мигранты Усть-Луга Ленобласть

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться