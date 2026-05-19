Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. <...> Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии», — указано в сообщении.

К участию в учениях привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, силы Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе маневров будут задействованы свыше 64 тысяч военнослужащих и более 7800 единиц различной техники, в том числе корабли и подводные лодки.