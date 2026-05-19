Главная / Новости / ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

Соответствующие мероприятия пройдут с 19 по 21 мая.

Фото: Минобороны РФ/Архив

Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. <...> Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии», — указано в сообщении.

К участию в учениях привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, силы Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе маневров будут задействованы свыше 64 тысяч военнослужащих и более 7800 единиц различной техники, в том числе корабли и подводные лодки. 

ядерные учения ВС РФ
Новости Социум Главное

Сильная жара накроет Ленинградскую область в ближайшие сутки

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в регионе.

До 20 мая в Ленинградской области сохранится высокая температура. Местами термометры будут показывать выше +30 градусов. В связи с этим на территории региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 20 мая до 21 ч. 20 мая. Местами температура воздуха +30 градусов и более», — передает Гидрометцентр России.

Гидрометцентр России Погода в Ленобласти

