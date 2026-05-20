Александр Дрозденко проверил ход работ в детском реабилитационном центре Енакиево

Новости Социум

Александр Дрозденко проверил ход работ в детском реабилитационном центре Енакиево

Восстановление социального объекта ранее взяла на себя Ленинградская область.

В подшефном Ленинградской области городе Енакиево в ДНР продолжается капитальный ремонт детского социального центра «Рябинка». Ход работ на объекте в рамках рабочего визита проверил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

До 2025 года социальное учреждение было рассчитано лишь на 40 воспитанников. При этом само здание, построенное еще в советские времена, не ремонтировалось. В 2026 ленинградские специалисты приступили к восстановлению объекта. После сдачи обновленного центра в эксплуатацию он сможет принять в 3,5 раза больше детей.

Енакиево Александр Дрозденко
Новости Социум

В Енакиево завершают ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов ВСУ

Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области посетил лицей в подшефном городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. Совсем скоро образовательное учреждение будет полностью готово к приему учащихся.

Работы на объекте инициировал глава 47-го региона после того, как лицей был серьезно поврежден в результате атаки ВСУ. Теперь же на объекте подходят к концу работы по восстановлению заведения. 

Александр Дрозденко осмотрел отремонтированные помещения лицея и даже успел сыграть небольшую партию в баскетбол в обновленном спортивном зале.

Енакиево Александр Дрозденко

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026

