Восстановление социального объекта ранее взяла на себя Ленинградская область.
В подшефном Ленинградской области городе Енакиево в ДНР продолжается капитальный ремонт детского социального центра «Рябинка». Ход работ на объекте в рамках рабочего визита проверил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
До 2025 года социальное учреждение было рассчитано лишь на 40 воспитанников. При этом само здание, построенное еще в советские времена, не ремонтировалось. В 2026 ленинградские специалисты приступили к восстановлению объекта. После сдачи обновленного центра в эксплуатацию он сможет принять в 3,5 раза больше детей.