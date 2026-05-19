В Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства наезда грузового поезда на пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Трагедия произошла 18 мая на 85-м километре станции Новинка в Гатчинском округе. Предварительно, 68-летний местный житель пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист состава подал звуковые сигналы и предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Сотрудники транспортной полиции проводят доследственную проверку по факту случившегося.
