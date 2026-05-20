С 22 мая изменится схема движения на 13-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Всеволожском районе Ленобласти.

С 23:30 22 мая и до 20 августа съезд в сторону Кудрово и торгового центра «Мега Дыбенко» будет полностью закрыт. Для объезда можно будет использовать новый съезд, который построен на 150 метров дальше по ходу движения, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорогу закрывают в связи с обновлением транспортной развязки, которую перестраивают для будущего подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово». В рамках работ планируется расширение проезжей части, прокладка ливневой канализации и тротуаров, установка новых фонарей и защитных ограждений.

На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и специальная световая сигнализация.