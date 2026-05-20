Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении выплат у военных-контрактников и незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, злоумышленники с 2024 года через коррупционные связи в пунктах отбора на военную службу по контракту, районных администрациях и других учреждениях подыскивали людей из социально неблагополучных слоев населения и убеждали их заключать контракты на военную службу. После этого участники схемы получали доступ к банковским картам и счетам контрактников, а поступающие выплаты обналичивали через фирмы-«однодневки».

Также правоохранители выявили факты фиктивных браков для получения компенсаций после гибели военнослужащих и оформления доверенностей на распоряжение чужими деньгами, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Обыски прошли в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, в том числе в здании администрации в Новгородской области. Изъяты 2,6 млн рублей, банковские карты, телефоны, документы, оргтехника и оружие.

По делу задержаны трое подозреваемых: двое мужчин 28 и 40 лет, а также 35-летний предполагаемый организатор схемы. Одного из них арестовали, двоим избрали домашний арест и запрет определенных действий. Общий ущерб, по данным полиции, превысил 10 млн рублей.