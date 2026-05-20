weather 16°
$ 71.29
82.79

Главная / Новости / У Большой Ижоры мопед влетел в дерево, водитель погиб

Новости Происшествия

У Большой Ижоры мопед влетел в дерево, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 19 мая на 1-м км автодороги «Большая Ижора - Бронка – Пеники» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 46-летний водитель мопеда Racer Alpha RC50 не справился с управлением и, съехав в кювет, влетел в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Предварительно, транспорт не был зарегистрирован, права управления им у водителя не было. Проводится проверка.

Вам будет интересно
17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
В одном из кафе быстрого питания на Выборгском шоссе в Петербурге между двумя подростками вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину. Фото: Free...
18.05.2026
439

Теги

погиб водитель Ленобласть Ломоносовский район
Новости Происшествия Главное

МВД: Подростки, напавшие на школы, чаще из благополучных и полных семей

Подростки, которые совершают нападения на одноклассников в учебных заведениях, зачастую воспитываются во внешне благополучных полных семьях без финансовых трудностей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов.

подросток
Фото: Freepik.

По его словам, такие дети регулярно посещают школу и имеют положительные характеристики от учителей, поэтому они обычно находятся вне поля зрения системы профилактики. Родители этих подростков, как правило, трудоустроены, иногда сами работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

В 2025 году в девяти регионах России было зафиксировано 11 вооруженных нападений подростков на одноклассников и учителей. Правоохранительным органам удалось предотвратить 21 подобный случай в 15 субъектах РФ. За последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения и еще 306 пресечено.

Вам будет интересно
17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
В одном из кафе быстрого питания на Выборгском шоссе в Петербурге между двумя подростками вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину. Фото: Free...
18.05.2026
439

Теги

нападение в школе Мвд школьник

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться