В Петербурге арестовали участников наркошопа, у них изъято почти 5,5 кг наркотиков

Правоохранители задержали группу из пяти человек, которых подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ в Петербурге и Ленобласти.

Скрин видео: МВД России

По словам официалього представителя ГУ МВД России Ирина Волк, группа обслуживала наркошоп в теневом сегменте интернета. У каждого участника были свои обязанности: приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад с запрещенными веществами на Пискаревском проспекте, 19-летняя девушка из Мурманска занималась расфасовкой наркотиков. Трое мужчин работали закладчиками.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых было обнаружено 5,4 кг наркотиков, часть из которых была подготовлена для продажи.

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербург Ленобласть наркотики Мвд
В Енакиево завершают ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов ВСУ

Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

Фото: ivbg. ru

Губернатор Ленинградской области посетил лицей в подшефном городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. Совсем скоро образовательное учреждение будет полностью готово к приему учащихся.

Фото: ivbg. ru

Работы на объекте инициировал глава 47-го региона после того, как лицей был серьезно поврежден в результате атаки ВСУ. Теперь же на объекте подходят к концу работы по восстановлению заведения. 

Александр Дрозденко осмотрел отремонтированные помещения лицея и даже успел сыграть небольшую партию в баскетбол в обновленном спортивном зале.

Фото: ivbg. ru

Енакиево Александр Дрозденко

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

