Еще один человек погиб.

В Ленинградской области за минувшие сутки произошло 67 аварий. В результате ДТП есть пострадавшие и один погибший, сообщает управление ГАИ по 47-му региону.

Так, всего на дорогах области за вторник пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Еще один участник ДТП скончался.

В Петербурге зафиксировано за тот же период 336 аварий, в которых пострадали 13 человек, включая двух детей.