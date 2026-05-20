На полигоне Ленинградского военного округа проходят подготовку более 50 добровольцев. Их задача — защита неба региона от атак беспилотных летательных аппаратов.

В Ленинградской области добровольцы, заключившие контракты на пребывание в резерве, приступили к отработке навыков противодействия БПЛА. В ходе тренировок 50 добровольцев совершенствуют работу с современными средствами обнаружения, включая тепловизоры, радиолокационные станции и специализированные дрондетекторы. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Каждое мобильная группа оснащена автомобилями высокой проходимости, которые дооборудованы зенитными установками или пулеметными турелями. Высокая мобильность в сочетании с передовыми средствами связи, интегрированными в сеть ситуационного центра региона, позволяет оперативно реагировать на угрозы.