Мужчина нелестно высказался о сотруднике приемной и был привлечен к административной ответственности.
Житель Москвы получил штраф за оскорбительное обращение в адрес сотрудника приемной Генпрокуратуры РФ. Об этом стало известно РИА Новости.
По материалам суда, мужчина направил обращение в приемную ведомства, в котором нелестно высказался о старшем прокуроре отдела приема граждан. В итоге на москвича составили протокол в рамках КоАП РФ.
«В материалах сумма штрафа не приводится, однако статья подразумевает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — пишет агентство.