Мужчина оставил в соцсетях сообщения сомнительного содержания. Теперь автору публикаций грозит серьезная уголовная ответственность.

В Лужском районе Ленинградской области задержан местный житель по обвинению в оправдании терроризма. Против 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает региональный Следком.

По материалам следствия, в марте 2024 года мужчина оставил несколько публикаций в соцсетях, содержащих публичное оправдание терроризма. В итоге постами заинтересовались правоохранители.

По месту жительства задержанного проведены обыски. Предметы и документы, представляющие значение для следствия, изъяты. СК намерен ходатайствовать в суде о заключении ленинградца под стражу.