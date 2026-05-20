Главная / Новости / Житель Ленобласти задержан за оправдание терроризма

Новости Происшествия

Житель Ленобласти задержан за оправдание терроризма

Мужчина оставил в соцсетях сообщения сомнительного содержания. Теперь автору публикаций грозит серьезная уголовная ответственность.

Фото: СК РФ

В Лужском районе Ленинградской области задержан местный житель по обвинению в оправдании терроризма. Против 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает региональный Следком.

По материалам следствия, в марте 2024 года мужчина оставил несколько публикаций в соцсетях, содержащих публичное оправдание терроризма. В итоге постами заинтересовались правоохранители.

По месту жительства задержанного проведены обыски. Предметы и документы, представляющие значение для следствия, изъяты. СК намерен ходатайствовать в суде о заключении ленинградца под стражу.

Теги

Лужский район уголовное дело оправдание терроризма
Новости Происшествия

Наезд машины на пешеходов у станции "Академическая" в Петербурге попал на видео

В результате происшествия один человек попал в больницу, еще двоих отпустили домой после осмотра медиков.

Управление МВД по Петербургу и Ленобласти публикует кадры аварии, случившейся 20 мая на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки.

Как видно на кадрах, автомобиль совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. С места ДТП в больницу госпитализировали 69-летнюю пенсионерку, еще двоих отправили на амбулаторное лечение после осмотра врачами. Среди них — женщина, устроившую аварию. Предварительно, ей могло стать плохо за рулем, пишет «Фонтанка».

Теги

авария Петербург видео

