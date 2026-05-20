Два из трёх жителей Петербурга и Ленобласти готовы пользоваться биометрией при решении финансовых вопросов. Такие данные привели эксперты ВТБ. Согласно проведённому в российских регионах опросу*, почти 70% респондентов, в том числе жители Петербурга и Ленобласти, готовы пользоваться биометрией при подтверждении банковских операций.

На вопрос, что удобнее – биометрия или пароли, пин-коды или СМС, треть россиян выбрали биометрию, а 39% сообщили, что все способы для них равноценны. И лишь 28% предпочтут подождать код в СМС.

Исследование показало, что вход в онлайн-банк и подтверждение операций по лицу (по 44%**) являются самыми востребованными биометрическими сервисами. По мнению россиян, это гарантирует, что мошенники не смогут воспользоваться деньгами вместо владельца счета. Респонденты также отмечают биометрию для безопасного подписания документов без визита офис (31%), получения кредита (29%), оплаты покупок и проезда в транспорте (также 29%).

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков отметил:

«Мы видим, как постепенно меняется отношение россиян к биометрическим сервисам по мере их проникновения в повседневную жизнь. Чем больше появляется сервисов, которые упрощают доступ к финансам, покупки, подтверждение сделок, подписание документов, – тем больший интерес и готовность их использовать».

* апрель 2026г., 1 500 респондентов-жителей крупных городов России

**возможность указать несколько вариантов ответа.