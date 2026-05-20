Биометрия или пароли. Эксперты узнали, что выбирают жители Ленобласти в финансах

Два из трёх жителей Петербурга и Ленобласти готовы пользоваться биометрией при решении финансовых вопросов. Такие данные привели эксперты ВТБ. Согласно проведённому в российских регионах опросу*, почти 70% респондентов, в том числе жители Петербурга и Ленобласти, готовы пользоваться биометрией при подтверждении банковских операций.

Фото: magnific/ freepik

На вопрос, что удобнее – биометрия или пароли, пин-коды или СМС, треть россиян выбрали биометрию, а 39% сообщили, что все способы для них равноценны. И лишь 28% предпочтут подождать код в СМС.

Исследование показало, что вход в онлайн-банк и подтверждение операций по лицу (по 44%**) являются самыми востребованными биометрическими сервисами. По мнению россиян, это гарантирует, что мошенники не смогут воспользоваться деньгами вместо владельца счета. Респонденты также отмечают биометрию для безопасного подписания документов без визита офис (31%), получения кредита (29%), оплаты покупок и проезда в транспорте (также 29%).  

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков отметил:

«Мы видим, как постепенно меняется отношение россиян к биометрическим сервисам по мере их проникновения в повседневную жизнь. Чем больше появляется сервисов, которые упрощают доступ к финансам, покупки, подтверждение сделок, подписание документов, – тем больший интерес и готовность их использовать». 

* апрель 2026г., 1 500 респондентов-жителей крупных городов России
**возможность указать несколько вариантов ответа.

В Ленобласти мобильные огневые группы оттачивают мастерство борьбы с БПЛА

На полигоне Ленинградского военного округа проходят подготовку более 50 добровольцев. Их задача  — защита неба региона от атак беспилотных летательных аппаратов.

В Ленинградской области добровольцы, заключившие контракты на пребывание в резерве, приступили к отработке навыков противодействия БПЛА. В ходе тренировок 50 добровольцев совершенствуют работу с современными средствами обнаружения, включая тепловизоры, радиолокационные станции и специализированные дрондетекторы. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Каждое мобильная группа оснащена автомобилями высокой проходимости, которые дооборудованы зенитными установками или пулеметными турелями. Высокая мобильность в сочетании с передовыми средствами связи, интегрированными в сеть ситуационного центра региона, позволяет оперативно реагировать на угрозы. 

