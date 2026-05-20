В Ленобласти прошел семинар для сотрудников соцслужб, работающих с ветеранами СВО

Лекторы российского общества «Знание» провели семинар для специалистов социальных служб и организаций Ленинградской области, которые оказывают поддержку ветеранам специальной военной операции.

Участники семинара, а их собралось более 100 человек, познакомились с техниками распознавания признаков эмоционального выгорания, а также приняли участие в тематических командных играх.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам, председатель регионального отделения Общества «Знание» Александр Кялин обратился к собравшимся.

«Помощь ветеранам — это не только про поддержку, это про включение, смысл и будущее. Вы — работники социальных служб — то звено, которое помогает адаптироваться к мирной жизни участникам СВО, а в вашей работе нет случайных людей. Лекторы «Знания» помогут вам выстроить более полезное и продуктивное взаимодействие с нашими защитниками», — отметил Кялин.

Среди форматов, которые общество «Знание» предлагает для работы с участниками СВО в 47-м регионе, — онлайн-курс для ветеранов, направленный на развитие навыков публичных выступлений и повышение уверенности перед аудиторией, форум «Вместе победим», федеральные прямые эфиры, а также акция «Служу Отечеству», которая даёт ветеранам возможность реализовать себя в роли наставников и найти новую социальную роль.

Россиянин направил оскорбительное обращение в Генпрокуратуру и получил штраф

Мужчина нелестно высказался о сотруднике приемной и был привлечен к административной ответственности.

Житель Москвы получил штраф за оскорбительное обращение в адрес сотрудника приемной Генпрокуратуры РФ. Об этом стало известно РИА Новости.

По материалам суда, мужчина направил обращение в приемную ведомства, в котором нелестно высказался о старшем прокуроре отдела приема граждан. В итоге на москвича составили протокол в рамках КоАП РФ.


«В материалах сумма штрафа не приводится, однако статья подразумевает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — пишет агентство.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

